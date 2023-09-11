ЦИК России: Андрей Воробьёв набирает почти 84,5% голосов избирателей Подмосковья

Фото: Фотобанк Московской области
Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Московской области с 84,49% голосов по итогам обработки 52,38% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в ночь на 11 сентября.
За Воробьёва проголосовали 1 396 170 избирателей, за кандидата от КПРФ Александра Наумова — 99 010 (5,99%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева — 75 755 (4,58%), а за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 60 465 (3,66%).
Напомним, что с 8 по 12 сентября в Московской области проходили сразу 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.
Также жители региона впервые могли воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ был предоставлен более чем 445 тыс избирателям.
По состоянию на 18 часов на территории Московской области явка на избирательных участках составила 3 067 221 человек. Это 54,70%. Дистанционное электронное голосование использовали 391 888 человек, что составило 88,01% поданных на ДЭГ заявок.
Читайте также:
В Московской области завершилось очное и дистанционное электронное голосование
Андрей Воробьёв предварительно одержал победу в выборах губернатора МО
В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования
Напомним, что с 8 по 12 сентября в Московской области проходили сразу 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.
По состоянию на 18 часов на территории Московской области явка на избирательных участках составила 3 067 221 человек. Это 54,70%. Дистанционное электронное голосование использовали 391 888 человек, что составило 88,01% поданных на ДЭГ заявок.
Читайте также:
В Московской области завершилось очное и дистанционное электронное голосование
В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования
Артем Путинцев