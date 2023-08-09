В США заявили, что «дни Зеленского сочтены»

Фото: РИА Новости/Стрингер
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон вряд ли оставит украинского лидера Владимира Зеленского в живых после провала ВСУ на передовой. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению аналитика, «дни Зеленского сочтены», так как США не позволят ему выйти живым из конфликта.
Джонсон заявил, что шансов на спасение у украинского президента нет. Особенно, после провала наступления ВСУ, к которому все идет и в связи с чем, Киев чаще стал подвергаться критике. Экс-сотрудник ЦРУ привел в пример руководителей ряда стран, которых предавали США, после их длительного нахождения в зависимости.
Ранее, Нидерландский аналитик выразил мнение, что США могут в любой момент избавиться от Зеленского.
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Джонсон заявил, что шансов на спасение у украинского президента нет. Особенно, после провала наступления ВСУ, к которому все идет и в связи с чем, Киев чаще стал подвергаться критике. Экс-сотрудник ЦРУ привел в пример руководителей ряда стран, которых предавали США, после их длительного нахождения в зависимости.
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Анастасия Крестьянова