Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США заявили, что «дни Зеленского сочтены»

В США заявили, что «дни Зеленского сочтены»

Джонсон: США не оставят Зеленского в живых после провала ВСУ на передовой
09 августа 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон вряд ли оставит украинского лидера Владимира Зеленского в живых после провала ВСУ на передовой. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению аналитика, «дни Зеленского сочтены», так как США не позволят ему выйти живым из конфликта.

Джонсон заявил, что шансов на спасение у украинского президента нет. Особенно, после провала наступления ВСУ, к которому все идет и в связи с чем, Киев чаще стал подвергаться критике. Экс-сотрудник ЦРУ привел в пример руководителей ряда стран, которых предавали США, после их длительного нахождения в зависимости.


Ранее, Нидерландский аналитик выразил мнение, что США могут в любой момент избавиться от Зеленского.

Читайте также:

Американский сенатор назвал власти Украины «командой младших школьников»

Сенатор Цеков: «Зеленского запомнят по его зеленой спецодежде»

Сенатор Ковитиди: «Зеленский является лишь инструментом в геополитической операции»
#сша
#мнение
#всу
#зеленский
#киев
Читайте нас в
Кадыров: Города Грозный и Мариуполь получили статус побратимов
09 августа 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали договор о побратимстве. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он заявил, что это большой шаг, который позволит наладить сотрудничество во многих социально значимых сферах.

Также он уточнил, что чеченские военные участвовали в освобождении Мариуполя.

Кроме того, днём ранее правительства Чечни и ДНР подписали документы о развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных отраслей.

Ранее сообщалось, что в рамках форума «Россия-Африка» было подписано соглашение о наделении Нижнего Новгорода и африканского города Браззавиля статуса побратимов.

Читайте также:

Нижний Новгород и африканский город Браззавиль стали побратимами

Кадыров заявил, что власти Чечни помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя

Кадыров: Чеченские военные разбомбили украинский таможенный пункт с техникой ВСУ
#сотрудничество
#нижний нов чечня
#днр
#рамзан кадыров
Читайте нас в
Суд признал законным расторжение договора Киево-Печерской лавры и УПЦ
Украинский суд признал законным расторжение с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры
09 августа 2023, 15:11

Фото: iStock/krblokhin

Суд в Киеве признал законным расторжение договора заповедником «Киево-Печерская лавра» и монастырем Украинской православной церкви. Об этом сообщает Минкультуры Украины.
В ведомстве сообщили, что украинский суд подтвердил законность прекращения действия договора аренды Киево-Печерской лавры, который ранее был заключен с УПЦ.

Соглашение предполагало безвозмездное пользование национальным заповедником.  

Минкультуры страны сообщило, что УПЦ намеревалась продолжать использовать государственную собственность и имущество, однако, суд в требовании отказал. 

Ранее сообщалось, что православные на Украине, после захвата храмов раскольниками, вынуждены проводить службы в поле и в палатках. 
Читайте также: 

Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог $900 тысяч

Сторонники ПЦУ пытались захватить храм в Ирклиеве

Депутат Бичаев назвал ненависть по отношению к УПЦ государственной позицией Киева
#суд
#храм
#имущество
#собственность
#упц
Читайте нас в
Junge Welt: Украина провалилась на саммите в Саудовской Аравии
09 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/sandsun

Украина не смогла добиться какого-либо успеха на саммите, который состоялся в Саудовской Аравии. Об этом пишет журналист издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.
По его словам, никакой итоговой декларации в завершении встречи принято не было.


« И если глава украинской делегации, глава администрации президента Андрей Ермак заранее провозгласил целью своей страны "объединение всего мира вокруг Украины", то очень сомнительно, что Киев хоть немного приблизился к этому на выходных», — говорится в статье.

По словам журналиста, Бразилия и Мексика высказались против мирных переговоров без участия России, назвав их бессмысленными. Сам же Лаутербах считает, что пока Киев не изменит свою позицию по мирному решению конфликта, никакого результате достигнуть не получится. При этом он подчеркнул, что подобная ситуация уже начинает действовать на нервы даже сторонникам Украины.

Читайте также:

Сэйр: Всё больше американцев выступают против помощи Украине

В Польше раскрыли намерения Киева свергнуть польское правительство

NYT: Объединенные Арабские Эмираты все активнее сотрудничают с РФ и Китаем
#страны
#бразилия
#киев
#рф
Читайте нас в
В США обеспокоились участием Китая в урегулировании конфликта на Украине
Сенаторы США выступили против участия Китая в урегулировании конфликта на Украине
09 августа 2023, 14:44

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Группа сенаторов направила главе Госдепа США письмо, где выразила обеспокоенность тем, что администрация президента страны Джо Байдена приветствует участие Китая в дипломатическом посредничестве по Украине.
Подобная политика Штатов в отношении Китая. По мнению сенаторов, может подорвать интересы США в украинском вопросе.

«Участие Китая в ситуации на Украине значительно подорвёт интересы США, будущее Украины в Европе и в целом европейскую безопасность», — приводит RT текст обращения сенаторов.

Они также отметили, что если позволить Китаю участвовать в востановлении Украины, то китайские инвестиции будут направлены на военный сектор, чего также нельзя допустить, по их мнению.

Кроме того, США намерены запретить частные и венчурные инвестиции в ряд компаний Китая, чтобы помешать ему создавать передовые технологии для армии. Об этом заявила газета The New York Times.

«Администрация Байдена планирует опубликовать указ в среду. Так он пытается помещать Пекину создавать передовые технологии для своих вооруженных сил», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канале BRIEFLY.

Читайте также:

Шойгу рассказал, чем грозит желание Запада вечно накачивать Украину военными ресурсами

Шойгу: США сделали Польшу главным инструментом проведения антироссийской политики

Милли: США не допустят сокращения боеприпасов из-за поставок на Украину
#сша
#политика
#китай
#украина
Читайте нас в
Путин провел встречу с губернатором Тверской области
Путин встретился с губернатором Руденей и обсудил вопросы развития Тверской области
09 августа 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, в ходе которой, были обсуждены вопросы развития региона.
Речь шла о помощи участникам СВО, которые были призваны в рамках мобилизации. Также, были обсуждены вопросы газификации и развития региона.  

Губернатор области доложил главе государства об успешной реализации ряда планов, в том числе, по развитию транспортной инфраструктуры и газификации. Руденя сообщил Путину о строительстве детских поликлиник в регионе, в строительных работах которых, принимает участие российское оборонное ведомство.  

Также, было обсуждено развитие медицины в области и помощь, оказанная мобилизованным и их семьям. 

Читайте также: 

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Путин обсудит с главой МЧС нормативы для высотного деревянного строительства

Путин восхитился трудолюбием строителей в Мариуполе
#губернатор
#развитие
#сво
#путин
Читайте нас в
Krzysztof Mularczyk: Немецкий хор исполнил песню солдат вермахта на ярмарке в польском Гданьске
09 августа 2023, 13:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Немецкий фольклорный ансамбль во время своего выступления на ярмарке в польском Гданьске исполнил песню , которую пели солдаты вермахта во время наступления на Варшаву. Это вызвало справедливое возмущение поляков.
Люди стали писать гневные комментарии в социальных сетях и требовать извинений. Музыканты, исполнявшие композицию, не знали о ее истории и исполняли ее в классическом варианте XIX века. Тем не менее, они принесли свои извинения. Пришлось извиняться и властям региона за неудачный выбор репертуара. Они признали, что не все фольклорные песни уместны и подходят для исполнения в той или иной ситуации и пообещали впредь быть внимательнее, передает издание Krzysztof Mularczyk.

Немцам пришлось извиняться перед поляками за исполнение песни из репертуара фашистов. Данный инцидент еще раз показывает, насколько важно уважение к истории и национальным чувствам других народов. Музыка, будучи универсальным языком, должна объединять людей, а не становиться источником разногласий и обид.

Читайте также:

Шойгу: США сделали Польшу главным инструментом проведения антироссийской политики

В Польше запросили подкрепление на белорусскую границу

Песков прокомментировал действия польских властей по отношению к Белоруссии

#музыка
#музыканты
#инцидент
#люди
#выбор
Читайте нас в
Шойгу рассказал об угрозе России со стороны Запада
09 августа 2023, 13:27

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Военная угроза России со стороны Запада значительно выросла. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Он уточнил, что ситуацию, в том числе, усугубило вступление Финляндии в НАТО. А планируемое вхождение в альянс Швеции станет ещё большим дестабилизирующим фактором. Это привело к тому, что у России вдвое выросла граница со странами-участницами НАТО.

Ранее Сергей Шойгу сообщал, что Польша стала главным инструментов антироссийской политики США. Это создает большую угрозу безопасности России.

Читайте также:

Шойгу: США сделали Польшу главным инструментом проведения антироссийской политики

Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины

В Польше раскрыли намерения Киева свергнуть польское правительство
#польша
#россия
#сергей шойгу
#безопасность
Читайте нас в
Шойгу рассказал, чем грозит желание Запада вечно накачивать Украину военными ресурсами
09 августа 2023, 13:13

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл, чем грозит желание Запада вкладывать ресурсы в поддержку киевского режима. По мнению главы оборонного ведомства, бесконечная накачка Украины военными ресурсами и деньгами на их приобретение ведет только к дальнейшей эскалации конфликта.
В ходе заседания коллегии министерства обороны РФ Шойгу заявил, что попытки западных союзников Украины переломить ситуацию на поле боя с помощью все новых поставок вооружений и вкладывания дополнительных ресурсов несет в себе риски дополнительной эскалации конфликта и делает все более призрачной надежду на его мирное разрешение.

Поставки новейшей западной техники не приводят к каким-либо заметным результатам, не дают ВСУ никакого преимущества, а только дают отсрочку неминуемого поражения и приводят к новым человеческим жертвам.

Читайте также:

Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины

Шойгу: США сделали Польшу главным инструментом проведения антироссийской политики

Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по ВСУ

#поставки
#всу
#рф
#шойгу
Читайте нас в
Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины
Шойгу заявил, что Польша намерена создать объединение для оккупации Западной Украины
09 августа 2023, 13:04

Фото: kremlin.ru

В Польше наметились планы о создании объединения для оккупации Западной Украина, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - прокомментировал ситуацию Шойгу.

Ранее Шойгу на передовом командном пункте группировки «Центр» в зоне СВО заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения противнику. Шойгу подчеркнул, что нанесение упреждающих ударов противнику поможет сохранить жизнь и здоровье российским бойцам.

Читайте также:

Польский политолог Журавский: Украина, США и Германия хотят сменить руководство Польши

Американский аналитик: Операцией по ликвидации Зеленского будет руководить Залужный

Баранец назвал заявления о самой мощной системе ПВО вокруг Киева пропагандистской уткой
#сергей шойгу
#украина
#польша
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников