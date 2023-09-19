ЦТАК: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после шестидневного визита в Россию

Фото: сайт Кремля
Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся на родину после своего шестидневного визита в Россию. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее спецпоезд Ким Чен Ына проехал приграничную железнодорожную станцию Туманган. Северокорейский лидер при этом тепло приветствовал людей по возвращении домой, пишет газета "Нодон синмун".
В ЦТАК, в свою очередь, уточнили, что во время своего визита в Россию лидер КНДР «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».
13 сентября на космодроме «Восточный» прошла встреча лидеров России и Северной Кореи. Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства.
Президент России сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.
В дальнейшем, в ходе своего визита в Комсомольск-на-Амуре лидер КНДР осмотрел российские авиационные заводы и насладился демонстрационным полетом истребителя Су-35.
Во Владивостоке Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Также он вручил подарок морякам Тихоокеанского флота РФ. А до этого свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.
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В ЦТАК, в свою очередь, уточнили, что во время своего визита в Россию лидер КНДР «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».
Президент России сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.
В дальнейшем, в ходе своего визита в Комсомольск-на-Амуре лидер КНДР осмотрел российские авиационные заводы и насладился демонстрационным полетом истребителя Су-35.
Во Владивостоке Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Также он вручил подарок морякам Тихоокеанского флота РФ. А до этого свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.
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Артем Путинцев