ЦТАК: КНДР обвинила Японию к подготовке вторжения на Корейский полуостров

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Модернизация японской армии свидетельствует о том, что власти Страны восходящего солнца готовятся к агрессивной войне и очередному вторжению на Корейский полуостров. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
В частности, одним из признаков является то, что Токио договорился о поставке в Японию американских ракет «Томагавк» на год раньше — не к 2026, а уже к 2025 году. Также о подготовке к вторжению могут свидетельствовать растущие ежегодно японские военные расходы, , а также вооружение наступательными военными оснащениями — например, авианосцами и новейшими истребителями-невидимками.
Об агрессивных намерениях, как заявили в ЦТАК, может свидетельствовать трёхсторонний договор о проведении совместных военных учений между США, Японией и Южной Кореей.
Ранее Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Учения также пройдут на северном острове Хоккайдо. Их цель заключается в отработке обороны удаленных островов.
Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев также считает, что руководство нынешней Японии взяло курс на новую милитаризацию страны. По его словам, сегодня при поддержке американских кураторов в Стране восходящего солнца активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения Сил самообороны и военных операций за рубежом, проводятся военные учения вблизи Курильских островов. Всё это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов.
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Об агрессивных намерениях, как заявили в ЦТАК, может свидетельствовать трёхсторонний договор о проведении совместных военных учений между США, Японией и Южной Кореей.
Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев также считает, что руководство нынешней Японии взяло курс на новую милитаризацию страны. По его словам, сегодня при поддержке американских кураторов в Стране восходящего солнца активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения Сил самообороны и военных операций за рубежом, проводятся военные учения вблизи Курильских островов. Всё это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов.
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Nikkei Asia: крупнейшие производители вооружения перемещают мощности в Японию
Артем Путинцев