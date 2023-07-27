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ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном

27 июля 2023, 03:31

Фото: iStock/Motortion

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Агентство отметило, что встреча Шойгу с Ким Чен Ыном послужит дальнейшему углублению связей между двумя странами.

Сергей Шойгу прибыл в КНР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.


Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой — министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве позже сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств.

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#сергей шойгу
#кндр
#переговоры
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Зеленский подтвердил ряд попаданий по Украине
Зеленский сообщил о «нескольких попаданиях» из-за атаки по территории Украины
27 июля 2023, 02:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате серии взрывов по стране были зафиксированы попадания. Об этом он сказал в ходе обращения в своем Телеграм-канале.
«Есть несколько попаданий», — проинформировал украинский лидер.

Другие подробности Зеленский сообщать не стал.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
#бпла
#сво
#зеленский
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МВД РФ: Выдавшая ордер на арест Путина судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск
27 июля 2023, 02:18

Фото: iStock/Monique_Shaw

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена МВД России в уголовный розыск. Это следует из данных базы розыска министерства.
Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому сама постановка вопроса решения суда неприемлема, а любые его решения с точки зрения права являются ничтожными.

Следственный комитет РФ заявил, что ордеры, выданные в отношении Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой не законны, и заочно предъявил обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли ордер на арест российского лидера. 

Фигурантами дела являются прокурор МУС Карим Хан (также объявленный в розыск МВД РФ), а также судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

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#суд
#мвд
#розыск
#ск рф
#владимир путин
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Армия Нигера сообщила о смещении президента страны и закрытии границ
27 июля 2023, 01:44

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Об этом 27 июля сообщает Reuters. Также по всей стране объявлен комендантский час.
«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — говорится в сообщении агентства.

Накануне администрация президента Нигера сообщала о попытке армейского мятежа, который начался после того, как президент Базум вознамерился уволить командующего своей гвардии — генерала Омара Чиани. Чиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Махамаду Иссуфу.

26  июля портал Jeune Afrique сообщил о том, что члены президентской гвардии задержали Базума в его резиденции — президентский дворец с самого раннего утра был оцеплен армейскими машинами. При этом президент отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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#военные
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Слуцкий: НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море
Слуцкий заявил, что НАТО не отдаёт отчёт своим действиям при усилении разведки в Чёрном море
27 июля 2023, 01:32

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что увеличение разведки НАТО в регионе Чёрного моря, включая использование БПЛА, подтверждает — Североатлантический альянс не отдаёт отчет своим действиям и повышает своими действиями риски прямого столкновения с Россией.
«НАТО собирается усилить наблюдение и разведку в Черном море, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и БПЛА. Отдает ли после этого альянс себе отчёт в полной мере? Даже западные эксперты отмечают, что увеличение присутствия на морских маршрутах натовских кораблей и самолетов-разведчиков повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с РФ», — написал политик в своем Телеграм-канале.

По словам Слуцкого, заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке является очередной русофобской пустышкой.

Он добавил, что обещания НАТО поддерживать киевский режим — пустые слова, а обвинения российской стороны в мировом продовольственном кризисе — ложь.

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#россия
#нато
#чёрное море
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NYT: США поделятся информацией о «военных преступлениях России на Украине» с МУС
New York Times: США предоставят Международному уголовному суду информацию о «военных преступлениях России на Украине»
27 июля 2023, 00:16

Фото: iStock/oliver_de_la_haye

Президент США Джо Байден отдал негласное распоряжение о том, чтобы чиновники вашингтонской администрации начали делиться с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге имеющимися у них свидетельствами якобы имевших место военных преступлений РФ на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times.
По данным издания, такое решение Байден принял, несмотря на активное сопротивление Пентагона по данному вопросу. В американском военном ведомстве полагали, что сотрудничество официального Вашингтона с МУС станет прецедентом, который позволит в будущем привлекать к уголовной ответственности и американцев, в первую очередь военнослужащих армии США.

Источники NYT отмечают, что пока Вашингтон ничего не объявлял касательно изменения своей политики по отношению к Гааге, но члены Конгресса США об этом уже негласно оповещены.

Напомним, что США не являются членом Международного уголовного суда и не признают его юрисдикцию.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Росарио Айталу, который вынес решение об «аресте» президента России Владимира Путина.

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#сша
#байден
#рф
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Суд дал сыну Байдена 30 дней для уточнения деталей сделки о признании вины
Суд США дал сыну Байдена 30 дней для уточнения деталей сделки о признании вины
26 июля 2023, 23:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В США, штат Делавэр, суд отложил вынесение решения в отношении сына президента США Хантера Байдена. Сторонам обвинения и защиты дали на предоставление дополнительной информации 30 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.
Так, суд отложил вынесение вердикта по сделке со следствием, на которую Байден-младший согласился ранее.

Отмечается, что Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента Соединенных Штатов, против кого выдвинули обвинения. Ему вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов. Согласно официальным данным, обвиняемый не выплатил более $100 тыс.

Также Байдена обвиняют в использовании запрещенных препаратов и владении пистолетом «кольт». Это может грозить ему наказанием до десяти лет тюрьмы.

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В Киеве возмутились продлением военного положения на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский продлевает военное положение для отмены выборов
26 июля 2023, 22:43

Фото: iStock/JARAMA

Решение украинского лидера Владимира Зеленского продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней указывает на его страх проиграть выборы. Так считает советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«До чего ты довел страну? Теперь опять военное положение продлевают. Тогда не будут проводить выборы. Потому что ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь», — заявил Соскин в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что политика Зеленского всегда завершается провалами. Он объяснил, что Украина так и не стала членом НАТО, а РФ отказалась продлевать зерновую сделку. По его словам, Украина – полный банкрот, ничего не производит и доведена нынешним правительством до дефолта.

Соскин напомнил, что перед выборами Зеленский обещал установить мир на Украине, однако сейчас ВСУ ведут провальное контрнаступление, в котором гибнет масса украинских военных.

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#Владимир Зеленский
#Украина
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Зеленский внес в Раду законопроект о продлении всеобщей мобилизации
26 июля 2023, 21:49

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, согласно которым в стране на 90 дней будут продлены сроки действия военного положения и мобилизации на Украине. Законопроекты появились на сайте Верховной рады 26 июля.
Уточняется, что автором является сам Зеленский. При этом пояснительной записки к новым законопроектам пока нет. В свою очередь депутат украинского парламента Ярослав Железняк предполагает, что в стране продлится действие военного положения и мобилизации еще на 3 месяца.

«Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Таким образом, в случае его одобрения выборы в украинский парламент проводиться не будут.

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#Владимир Зеленский
#Украина
#военное положение
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Белый дом: обучение летчиков ВСУ на F-16 начнется в скором времени
26 июля 2023, 21:20

Фото: iStock/rarrarorro

Уже в скором времени украинские пилоты приступят к обучению на истребителях F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей», - сказал Кирби в рамках брифинга.

По его словам, ВСУ располагают танками, артиллерией, системами HIMARS. При этом США продолжат сотрудничество с Украиной на ежедневной основе, подчеркнул Кирби.

Он также отметил, что утверждение о том, что Киев не получает от своих союзников необходимые виды вооружений, не является правдивым.

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#ВСУ
#США
#Белый дом
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