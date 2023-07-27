ЦТАК: Министр обороны России Шойгу встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном

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Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Агентство отметило, что встреча Шойгу с Ким Чен Ыном послужит дальнейшему углублению связей между двумя странами.
Сергей Шойгу прибыл в КНР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
Ранее сообщалось, что Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой — министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве позже сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие своих министерств.
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Сергей Шойгу прибыл в КНР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
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Артем Путинцев