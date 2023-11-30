ЦТАК: Разведспутник Северной Кореи заснял военные базы США в Калифорнии и Японии

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Разведывательный спутник КНДР смог сделать снимки американских военных баз в Калифорнии и Японии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Агентство сообщило, что центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике, расположенный в Пхеньяне, предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну фотографию военно-морской базы Сан-Диего в штате Калифорния, а также снимок авиабазы Кадена на японском острове Окинава — крупнейшего объекта американских ВВС за пределами территории Соединённых Штатов.
Оба снимка были сделаны в среду, 29 ноября.
Запущенный КНДР военный разведывательный спутник предоставит стране возможность издали наблюдать за противником, а также при необходимости наносить по нему удар, сообщил 22 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что наличие разведывательного космического аппарата является неотъемлемым правом на самооборону, которое страна не намерена уступать никаким обстоятельствам.
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Оба снимка были сделаны в среду, 29 ноября.
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Артем Путинцев