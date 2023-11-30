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ЦТАК: Разведспутник Северной Кореи заснял военные базы США в Калифорнии и Японии

30 ноября 2023, 02:15
Фото: iStock/IgorBukhlin

Фото: iStock/IgorBukhlin

Разведывательный спутник КНДР смог сделать снимки американских военных баз в Калифорнии и Японии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Агентство сообщило, что центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике, расположенный в Пхеньяне, предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну фотографию военно-морской базы Сан-Диего в штате Калифорния, а также снимок авиабазы Кадена на японском острове Окинава — крупнейшего объекта американских ВВС за пределами территории Соединённых Штатов.

Оба снимка были сделаны в среду, 29 ноября.


Запущенный КНДР военный разведывательный спутник предоставит стране возможность издали наблюдать за противником, а также при необходимости наносить по нему удар, сообщил 22 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что наличие разведывательного космического аппарата является неотъемлемым правом на самооборону, которое страна не намерена уступать никаким обстоятельствам.

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#военные
#кндр
#сша
#спутник
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Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ через Грецию
30 ноября 2023, 02:35

Фото: сайт Кремля

В Северную Македонию прибыл рейс с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своём Телеграм-канале.
«Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», — говорится в публикации.

По информации РИА Новости, самолёт с Лавровым летел до пункта назначения через Грецию, хотя маршрут изначально планировался через небо Болгарии. Отмечается, что София дала разрешение на пролёт российского самолета, однако это разрешение не распространялось на Захарову.

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#мария захарова
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В МИД раскрыли тему СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
Ключевой темой СМИД с участием Лаврова станет кризисная ситуация в ОБСЕ — МИД
30 ноября 2023, 01:39

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили, что повестка дня ОБСЕ с 2022 года практически полностью «украинизирована». Так, ключевой темой СМИД, предстоящего в Скопье, станет кризисная ситуация в организации. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте российского МИДа.
«Ключевой темой предстоящего СМИД станет кризисная ситуация, сложившаяся в ОБСЕ. Рассчитываем на возможность обсуждения накопившихся в Организации проблем», — говорится в публикации.

Дипведомство отмечает, что сегодняшний «глубокий кризис ОБСЕ» спровоцировали деструктивные действия западных стран, которые используют Организацию в собственных интересах и пренебрегают фундаментальными принципами её работы.

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#поставки
#мид
#россия
#сергей лавров
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В Херсоне слышны звуки взрывов
30 ноября 2023, 01:19

Фото: iStock/Ivan_Kocha

Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного украинскими властями главу городской военной администрации Романа Мрочко.
«Взрывы слышны в прибрежных районах города», — написал Мрочко в своем Telegram-канале.

Напомним, что сейчас армия России контролирует 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года по результатам всенародного референдума. Оставшаяся часть региона на правом берегу Днепра, в том числе Херсон, контролируется Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и Днепропетровской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#херсонская область
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#взрывы
#украина
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Путин: В Германии согласны с финансированием Киева из-за отсутствия суверенитета
30 ноября 2023, 00:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане ФРГ согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у Германии суверенитета. Об этом пишет РИА Новости.
Путина напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, который поставлял газ через Польшу газ из Российский Федерации. Российский лидер добавил, что Киев получает деньги от Европы, в том числе из Германии, на вооружение, пенсии, зарплаты и соцвыплаты.

«А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — цитирует агентство слова президента.

Он отметил, что западные страны обрывают связи с Москвой, упуская тем самым возможность получения дешёвых энергоносителей. 

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#германия
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LETA: Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией и Белоруссией
30 ноября 2023, 00:28

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Латвия пока не планирует идти по пути Финляндии и закрывать границу со своими восточными соседями — Россией и Белоруссией. Об этом в интервью информагентству LETA заявил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.
«Если ситуация радикально изменится и возникнет реальная угроза нацбезопасности, то, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. Однако пока таких планов нет», — сказал глава латвийского МВД.

Накануне, 29 ноября, финская сторона сообщила России о решении властей закрыть последний, самый северный пункт пропуска «Майа-Йоосеппи» с 30 ноября по 14 декабря.

Днём ранее МВД Финляндии сообщило о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Для приёма заявлений от просителей международной защиты будут открыты специальные отделы в аэропортах и морских портах. Глава МВД страны Мари Рантанен заявляла, что такое решение обусловлено обеспечением защиты национальной безопасности Финляндии.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также прежде заявлял, что закрытие единственного КПП на границе с Россией станет возможным, если в такой мере возникнет необходимость.


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#граница
#латвия
#россия
#белоруссия
#мвд
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В Одессе прогремели взрывы
«Думская»: В Одессе прогремели взрывы
30 ноября 2023, 00:09

Фото: iStock/Travel Faery

В Одессе прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Думская».
В публикации говорится, что в Одесской области объявлена воздушная тревога с 21:15 (20:15 мск).

В настоящее время одесские власти не давали официальных комментариев насчёт взрывов и их последствий.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#вс рф
#воздушная тревога
#одесса
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Бербок назвала падение интереса к Украине фатальным
29 ноября 2023, 23:51

Фото: iStock/Liukov

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что падение интереса к украинскому конфликту может привести к негативным последствиям. Об этом она написала в соцсети Х.
«Внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности — это фатально», — говорится в публикации.

Бербок добавила, что Запад должен сделать всё возможное, чтобы поддержать Киев на пути к «свободе».

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BreakThrough News: Пропалестинские активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон
29 ноября 2023, 23:35

Фото: iStock/rarrarorro

Лекцию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете сорвали пропалестинские активисты, скандируя обвинения в геноциде. Об этом пишет BreakThrough News.
«Хиллари, ты не сможешь спрятаться», — скандировали протестующие вслед Клинтон, идущей по коридору. Её также обвинили в поддержке геноцида.

В Сети опубликовано видео, на котором на полу в холле университета сидит группа из нескольких десятков человек с плакатами с обвинениями в том, что учебное заведение якобы финансирует кровопролитие. В это время Клинтон и ещё несколько человек идут по коридору.

По информации издания, акцию проводят студенты. Из-за их действий лекций Клинтон была сорвана.

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#студенты
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#человек
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Украине предрекли судьбу Кипра
Советник премьера Чехии по безопасности Пояр: Украину может ожидать судьба Кипра
29 ноября 2023, 21:47

Фото: istock / Liukov

Украину возможно ожидает сценарий Кипра, ведь фактически остров разделен между греческой и турецкой общинами. Такое мнение выразил советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр, пишет издание Dennik Postoj.

Таким образом Пояр ответил на вопрос журналистов о возможном применении корейского сценария на Украине. Он заявил, что после гипотетического разделения Украины западную чатсь страны в любом случае можно будет принять в Североатлантический альянс и Европейский союз, как ранее было с Западной Германией. Но обязательным условием ее интеграции будет останвока боевых действий.

Политик считает, что победа Украины маловероятна в ближайшие годы.

«Но возможно, что там установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие. Мирного договора давайте ожидать не будем», — заявил Пояр.
Ранее замминистра иностранных дел Росии Сергей Рябков заявил, что США на Украине столкнутся с отрицательным опытом Вьетнама и Афганистана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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