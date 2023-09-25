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На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с критикой отношений КНДР и России. Обозреватель северокорейского государственного издания ЦТАК назвал его выступление «политическим невежеством».
Юн Сок Ёль своей критикой в адрес Москвы и Пхеньяна проявил себя настоящим политическим невеждой, не стесняется в оценках автор статьи. Южнокорейский лидер не имеет даже элементарных знаний о международных отношениях, а все его критические выпады являются лишь повторением бессильной болтовни его хозяина — США. Автор публикации в заключение подчеркнул, что взаимовыгодные партнерские отношения между КНДР и Россией и далее будут развиваться и укрепляться.
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