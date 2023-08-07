Цукерберг предложил дату для поединка с Маском

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Руководитель компании Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг, предложил Илону Маску, главе Twitter, провести между ними бой.
Этот шаг был ответом на утверждение Маска о его активной подготовке к бою. Тем не менее, Цукерберг выразил сомнение в том, что поединок состоится в предложенный им день.
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