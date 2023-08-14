Цукерберг заявил, что больше не верит в реальность боя с Маском

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Сооснователь компании Meta* больше не верит в серьёзность намерений бизнесменна Илона Маска провести с ним бойцовский поединок. Об этом Цукерберг сообщил в принадлежащем Meta* сервисе микроблогов Threads.
«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше», — написал Марк Цукерберг.Бизнесмен отметил, что Маску уже предлагали конкретную дату поединка — 26 августа, однако в ответ основатель Tesla заявил, что перед боем ему нужна операция, а потом потребовал «тренировочного раунда на заднем дворе». Цукерберга.
Бизнесмены договорились сразиться на спортивной арене в Лас-Вегасе. Мать владельца компаний Tesla и SpaceX Мэй Маск сообщала, что бой был отменен. Однако президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой в любом случае состоится и соберет рекордную зрительскую аудиторию.
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*признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена по всей стране
Артем Путинцев