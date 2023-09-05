Турчак предложил Путину присвоить 10 городам звание «Город трудовой доблести»

Фото: сайт Кремля
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину наделить 10 российских городов почетным званием «Город трудовой доблести». О своей инициативе он заявил в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».
Уточняется, что речь идет о десяти российских городах: Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.
По словам главы государства, противник еще находился на территории России, когда военные предприятия городов стали наращивать выпуск техники, гражданского оборудования и совершенствовать стройиндустрию. Наращивание производства было направлено на ликвидацию последствий войны и разрухи.
Владимир Путин отметил, что при присвоении звания «Город трудовой доблести» нужно обращать внимание на вклад предприятий названных городов в победу и обеспечение фронтовых нужд.
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По словам главы государства, противник еще находился на территории России, когда военные предприятия городов стали наращивать выпуск техники, гражданского оборудования и совершенствовать стройиндустрию. Наращивание производства было направлено на ликвидацию последствий войны и разрухи.
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Анастасия Крестьянова