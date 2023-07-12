Турция остается самым востребованным зарубежным направлением для отдыха у россиян

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В разгар летнего сезона Турция по-прежнему является самым популярным зарубежным направлением у россиян. Высокий спрос сохраняется, несмотря на заметный рост цен на проживание в отелях и другие услуги.
Отельеры, конечно, делают скидки, но только на ближайшие заезды, то есть выжидают до последнего. Средний чек по итогу двух прошедших недель составил 88 тысяч рублей на человека. Средняя продолжительность тура типична для этого времени и не отличается от показателей предыдущих сезонов. Как правило, это 9-10 ночей.
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Александр Бойцов