Турция отказалась одобрить вступление Швеции в НАТО

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Спикер парламента Турции Куртулмуш заявил, что Анкара не одобрит вступление Швеции в НАТО
Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО, пока последняя не выполнит свои обязанности в рамках борьбы с терроризмом. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Куртулмуш подчеркнул, что Турция ожидает от Швеции конкретных действий в отношении выполнения обязательств, закрепленных в Мадридском меморандуме, который служит дорожной картой для процесса присоединения Швеции и Финляндии к альянсу.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сообщил, что Швеция имеет право вступить в Североатлантический альянс.
Куртулмуш подчеркнул, что Турция ожидает от Швеции конкретных действий в отношении выполнения обязательств, закрепленных в Мадридском меморандуме, который служит дорожной картой для процесса присоединения Швеции и Финляндии к альянсу.
Артем Кузьмин