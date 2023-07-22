Турция усложнит получение гражданства, чтобы вступить в ЕС

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Турция планирует усложнить иммиграционную политику, чтобы вступить в Европейский союз.
Об этом сообщает газета Hürriyet, ссылаясь на дипломатические источники.
Теперь Турция станет тщательнее подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Эти люди являются одним из важнейших аспектов визовой проблемы, потому что они получают гражданство Турции и отправляются в Европу.
Ранее сообщалось, что Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.
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«Проводятся исследования, которые направлены на то, чтобы усложнить предоставление турецкого гражданства лицам, которые ищут убежища, в особенности сирийцам», — пишет Hürriyet.
Ранее сообщалось, что Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.
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Мария Фирсова