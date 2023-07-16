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Турецкие власти опровергли информацию о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле

16 июля 2023, 10:11

Фото: iStock/Seqoya

В Турции опровергли информацию СМИ о том, что в Стамбуле перестали выдавать вид на жительство иностранцам во всех районах города. Об этом в своём Twitter сообщил департамент миграции Турции.
МВД и департамент миграции страны не давали официальных заявлений по поводу «закрытия» районов Стамбула для иностранцев.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности – речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», – говорится в заявлении департамента.


Ранее газета Milliyet написала о «закрытии» всех районов Стамбула и приостановке выдачи ВНЖ иностранцам. Также отмечалось, что в исключительном порядке он может выдаваться тем, кто приехал в Турцию для обучения, лечения или международной торговли.

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#Стамбул
#ВНЖ
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Азербайджан посчитал заявление МИД России о ситуации в Карабахе не соответствующим «союзническому взаимодействию»
16 июля 2023, 07:00

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана выпустила заявление, в котором ранее озвученная позиция МИД России по ситуации в Нагорном Карабахе названа «не соответствующей декларации о союзническом взаимодействии». Об этом пишет ТАСС.
«Заявление МИД РФ от 15 июня 2023 года вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион», — сообщили в азербайджанском политическом ведомстве.

По словам представителей МИД, официальный Баку предпринимает практические шаги, направленные на заключение армяно-азербайджанского мирного договора, при этом сохраняя приверженность трехсторонним договоренностям между Арменией, Азербайджаном и РФ. Однако, по мнению азербайджанской стороны, Ереван с первого дня подписания этих договоренностей отказывался выполнять многие из них, «а российская сторона не обеспечила полного выполнения заявления в рамках своих полномочий».

Напомним, что в вышедшем 15 июля заявлении МИД России призвал приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, обратив внимание на то, что  ситуация вокруг Нагорного Карабаха «развивается по негативному сценарию» и что в регионе углубляется гуманитарный кризис.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что у Баку нет территориальные претензий к Еревану. Глава Азербайджана считал, что у стран сейчас есть все возможности для мирного решения конфликта.

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#Азербайджан
#МИД РФ
#Нагорный Карабах
#дипломатия
#Армения
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Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии
16 июля 2023, 05:16

Фото: iStock/sezer_ozger

Власти Польши внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. Об этом заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
По словам Жарина, которые приводит портал Gospodarce, несколько сотен наемников уже прибыли на территорию Белоруссии. Варшава и дальше намерена отслеживать их численность, так как они «де-факто выполняют волю Кремля», действуя по указаниям из Москвы.

«Группа "Вагнера" присутствует в Белоруссии. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Белоруссии»,— сказал Станислав Жарин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, она может быть задействована для обороны страны. Он также указал на то, что опыт боевых подразделений будет очень востребован.

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#Польша
#Белоруссия
#ЧВК «Вагнер»
#спецслужбы
#Александр Лукашенко
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Политик Янг: Роспуск НАТО — это лучший исход для Украины
16 июля 2023, 04:48

Фото: iStock/Michele_Ursi

Американский политик Джеффри Янг написал в своем Twitter, что роспуск НАТО и вывод американского контингента из Европы стал бы лучшим исходом для Украины
«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, – это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», – отметил Янг, известный в США тем, что неоднократно (и безуспешно) баллотировался на пост губернатора штата Кентукки.

Эти слова стали ответом на реплику представителя Белого дома США Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч американских военных из-за изменения ситуации в области безопасности на континенте.

Янг регулярно утверждает в своих соцсетях, что все внешнеполитические действия Соединенных Штатов направлены на предотвращение союзов, которые могут угрожать доминированию Вашингтона и его военно-промышленному, топливно-энергетическому и финансовому комплексам. Ранее он призывал немедленно объявить импичмент Джо Байдену за его военные действия в разных странах, включая Украину, Йемен, Сирию и Ирак, а также критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки вооружений. По его мнению, все президенты США после 1945 года стали военными преступниками.

Несколько дней назад кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший назвал решение президента США Джо Байдена о мобилизации части резервистов и отправке их в Европу «подготовкой к наземной войне с Россией».

Напомним, что в ходе прошедшего на этой неделе саммита НАТО в Вильнюсе страны-участницы Североатлантического альянса согласились развернуть 300 тысяч дополнительных бойцов на восточном фланге, дабы обеспечить безопасность в Европе. При этом численность американского военного контингента в Старом Свете уже сейчас составляет 100 тысяч человек.

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#НАТО
#Украина
#Европа
#Джеффри Янг
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Подоляк заявил о непричастности Украины к подготовке покушений на Симоньян и Собчак
16 июля 2023, 03:05

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к подготовке убийств главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — заявил в эфире телемарафона Подоляк, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН. 

Он также заметил, что ни Симоньян, ни Собчак  «не играют какую-то важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире». 

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которую пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью членов националистической группировки «Параграф-88».

В числе шестерых подозреваемых, которых задержали в Москве и Рязанской области, есть лица, не достигшие 18 лет.

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#Михаил Подоляк
#Украина
#СБУ
#покушения
#Маргарита Симоньян
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Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности
16 июля 2023, 02:06

Фото: iStock/MarianVejcik

Турция поддерживает расширение НАТО ради обеспечения стабильности, а не против Швеции, Финляндии или любой другой страны. Об этом заявили в канцелярии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана
«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности», — написал в статье для журнала Middle East Eye Фахреттин Алтун, глава управления по связям администрации Эрдогана.

По мысли Алтуна, расширение Североатлантического альянса — это ключ к долгосрочному миру и стабильности. Чиновник также отметил, что официальная Анкара в любом случае продолжит быть критически важным партнером и союзником во всех новых инициативах НАТО.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.

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#Турция
#НАТО
#расширение НАТО
#Швеция
#Финляндия
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CNN: Министр финансов США Джанет Йеллен наелась в Китае галлюциногенных грибов
16 июля 2023, 01:40

Фото: iStock/Yarygin

Глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай употребила в пищу грибы, известные своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
По сведениям телеканала, Йеллен со своей командой после приземления в аэропорту Пекина отправилась в ресторан юньнаньской кухни, где заказала сразу четыре порции диких грибов Lanmaoa asiatica, произрастающих в провинции Юньнань. Эти грибы считаются ядовитыми, поскольку после их употребления в пищу возможны сильные галлюцинации.

При этом обслуживающий персонал ресторана, где побывала Йеллен, заверил, что поданные грибы были приготовлены правильно и с соблюдением техники безопасности.

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#Джанет Йеллен
#Китай
#грибы
#галлюцинации
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу с обезвоживанием
16 июля 2023, 00:38

Фото: сайт Кремля

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали, сообщают израильские СМИ. Как рассказали в его канцелярии, предварительным диагнозом случившегося является обезвоживание.
Издание Walla со ссылкой на собственные источники пишет, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли в госпиталь на неотложке. В офисе премьера заявили, что он «в хорошем состоянии» и проходит медицинское обследование в больнице Шеба в пригороде Тель-Авива.

Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием. Видеообращение премьера публиковали радио Kan и портал Ynet.

Глава правительства Израиля объяснил, что попал в больницу после того, как провел весь день вместе с супругой на озере ​Кинерет, в жаркую погоду, ​без достаточного количества воды и головного убора. Нетаньяху призвал израильтян в жаркие дни пить больше воды и беречься от тепловых ударов.

По сообщениям радио Kan, Биньямин Нетаньяху остается на ночь в госпитале под наблюдением кардиологов, еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.

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#Израиль
#Биньямин Нетаньяху
#госпитализация
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WT: В США опустошаются собственные запасы оружия из-за помощи Украине
15 июля 2023, 20:49

Фото: iStock/alexkich

В США наблюдается дефицит вооружения из-за помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Times.
Высокопоставленные американские чиновники, в том числе и президент Байден, уже несколько дней сообщают о стремительном сокращении запасов боеприпасов в США. У специалистов по национальной безопасности возникают опасения, что из-за возникшей проблемы Вашингтон может стать уязвимым в случае, если США окажутся участником какого-либо мирового конфликта, например, между Китаем и Тайванем. 

Одновременно с этим США продолжают помогать Украине и даже сообщают об увеличении поставок кассетных боеприпасов. Отправка этого вида оружия была раскритикована, однако автор статьи предполагает, что такое решение было принято американскими властями из практических соображений.

«Запасы однозарядных, а не кассетных боеприпасов по всему миру и на Украине на исходе и вот-вот будут исчерпаны. Таким образом, трудный, но необходимый выбор, предоставлять ли им кассетные боеприпасы, сводился к следующему: если мы этого не сделаем, тогда у них кончатся боеприпасы. Если у них кончатся боеприпасы, они окажутся беззащитными», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью MSNBC на этой неделе.

Кроме того, издание указало на то, что поставка Украине вооружения стала самой крупной передачей военной техники и оружия США другой стране в новейшей истории.

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#США
#вооружение
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Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику атомными подводными лодками
15 июля 2023, 20:13

Фото: istockphoto/vorminbeeld

В случае прямого военного конфликта со Штатами Россия сможет направить в Атлантический океан целый атомный подводный флот, который способен уничтожить Америку. Об этом в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В случае начала войны с Россией, самое глупое, что может сделать Вашингтон — это угрожать противнику ядерным оружием, отметил полковник. Русские смогут заполнить своими атомными субмаринами Атлантику, а также и Тихий океан, где им без сомнения окажут поддержку военно-морские силы Китайской Народной Республики, передает РИА Новости.

Макгрегор уточнил, что, на его взгляд, Соединенные Штаты на текущий момент не обладают аналогичными возможностями, так как большая часть американских атомных подводных лодок находится в ремонте. С ним согласны аналитики агентства Bloomberg, которые ранее, ссылаясь на данные исследовательской службы конгресса, сообщали, что почти 40% американских субмарин выведены из эксплуатации для проведения ремонтных работ, что делают страну уязвимой.

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#подводная лодка
#Атлантика
#США
#Россия
#Макгрегор
#конфликт
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