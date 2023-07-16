Турецкие власти опровергли информацию о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле

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В Турции опровергли информацию СМИ о том, что в Стамбуле перестали выдавать вид на жительство иностранцам во всех районах города. Об этом в своём Twitter сообщил департамент миграции Турции.
МВД и департамент миграции страны не давали официальных заявлений по поводу «закрытия» районов Стамбула для иностранцев.
Ранее газета Milliyet написала о «закрытии» всех районов Стамбула и приостановке выдачи ВНЖ иностранцам. Также отмечалось, что в исключительном порядке он может выдаваться тем, кто приехал в Турцию для обучения, лечения или международной торговли.
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«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности – речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», – говорится в заявлении департамента.
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Анастасия Чинкова