Турецкому оппозиционеру Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

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Причиной для судебного процесса стали 28 исков.
«Ранее ряд исков были приостановлены из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены», — говорится в материале издания.
Реджеп Эрдоган переизбран президентом Турции уже в третий раз. Он будет у власти еще пять лет. Однако эта победа далась ему непросто. Президента выбрали только во втором туре голосования. Это произошло впервые в истории государства.
К победе Эрдогана полностью применима русская пословица «Старый друг лучше новых двух», заявил «Радио 1» востоковед и политолог Олег Гущин. По его словам, Эрдоган человек незаурядный, энергичный и успешный. При нем Турция круто пошла вверх в своём развитии. Большинство проголосовавших исходили именно из этих соображений.