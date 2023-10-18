Турецкая партия выступила против ратификации членства Швеции в НАТО

Фото: istock / Oleksii Liskonih
Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Информацию об этом сообщает РИА Новости.
«Мы должны выступить против стратегии расширения альянса на Восток. В повестку дня турецкого парламента должен быть включен вопрос присоединения Швеции к НАТО. Они должны принять решение и отклонить присоединение этой страны к альянсу», — заявил Перинчек.Как заявляет лидер «Родины», Турция была фактически отделена от НАТО. По мнению Перинчека, сейчас выход из Североатлантического альянса является вопросом жизни и смерти для Анкары.
«Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт», — подытожил Перинчек.Напомним, Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила финального одобрения Венгрии и Турции.
Читайте также:
США введут новые санкции против ХАМАС
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
Минобороны посчитало иностранных наемников, воюющих с РФ прямо сейчас
Алина Юрчак