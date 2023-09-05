Новый министр обороны Украины Рустем Умеров будет реализовывать интересы США в регионе. Кроме того, он связан с запрещенной в Турции организацией, ассоциируемой с проповедником Фетхуллахом Гюленом (FETÖ), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в 2016 году, сообщает газета Aydınlık, ссылаясь на свои источники.
Издание Aydınlık утверждает, что Рустем Умеров, родившийся в 1982 году, ранее служил как исполнитель планов США в регионе. Также, по информации, полученной из местных источников на Украине, Умеров обучался в Крымской школе-интернате для одаренных детей, которая в украинский период получала поддержку от FETÖ.
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