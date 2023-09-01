Турецкие власти рассчитывают на договоренности Путина и Эрдогана по зерновой сделке

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В Сочи 4 сентября пройдет встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана. В Анкаре рассчитывают, что одним из основных вопросов повестки переговоров будет возобновление зерновой сделки.
По его словам, после выхода России из зерновой сделки, цены на зерно во всем мире стали заметно расти. В то же время, существует много стран, для которых зерновые крайне необходимы. Кылыч сообщил, что в Турции надеются на достижение в Сочи договоренностей о возобновлении зернового коридора. Это соответствует интересам многих стран, заключил советник турецкого президента.
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Стала известна тема встречи Путина и Эрдогана в Сочи
Александр Бойцов