Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО

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Бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен заявил, что шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки по причине возможного вето Турции и ряда других стран. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к руководству Армении с призывом вступить в Североатлантический альянс. Представитель альянса обратился к американскому лидеру и призвал защитить Армению. Он также обратился с призывом вступить в НАТО к премьеру-министру Армении.
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Екатерина Коршунова