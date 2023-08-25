Турецкий политик Сель: Зеленскому давно пора забыть о Крыме

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Владимиру Зеленскому уже давно пора забыть о Крыме, как и в целом о восстановлении Украины в прежних границах. Такое мнение высказал глава Федерации культурных обществ крымских татар в Турции, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель.
Он также добавил, что Украина никогда не сможет вернуть в свой состав Крым. А постоянные агрессивные и захватнические высказывания киевской верхушки просто демонстрируют неуважение к свободному выбору жителей полуострова, сделанному ими девять лет назад.
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Александр Бойцов