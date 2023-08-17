Турция арендовала на 99 лет военную базу в Ливии

Фото: iStock/naumoid
Турция взяла в аренду на 99 лет ливийский порт Хомс, где намерена разместить свою военную базу. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Решение турецких властей о развертывании военной базы на территории Ливии, позволит укрепить суверенитет страны на Восточном Средиземноморье. Также, военные базы смогут помочь обеспечить контроль за территориальными водами страны и гарантировать безопасность торговым судам.
По информации телеканала, Анкара разместит на военных базах в Ливии системы ПВО и боевые БПЛА.
Ранее сообщалось, что Турция планирует отправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо
Читайте также:
В Стамбуле запасов воды осталось на 61 день
Посол в Анкаре: Москва изучает альтернативы зерновой сделке
Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
По информации телеканала, Анкара разместит на военных базах в Ливии системы ПВО и боевые БПЛА.
Читайте также:
В Стамбуле запасов воды осталось на 61 день
Посол в Анкаре: Москва изучает альтернативы зерновой сделке
Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Анастасия Крестьянова