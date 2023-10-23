Турция и Азербайджан начали первые военные учения на территории Нагорного Карабаха

Фото: iStock/Anna_Anikina
В Нагорном Карабахе и Нахичевани впервые начались совместные азербайджано-турецкие военные учения. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Учениям присвоено имя основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Военнослужащие азербайджанской армии и Вооружённых сил Турции будут отрабатывать слаженность родов войск с учётом современных методов ведения боёв. Также будут выполняться тренировочные задания по применению артиллерии, сбору понтонных переправ через водоёмы и другое.
Уточняется, что в учениях примут участие порядка трёх тысяч военнослужащих, а также несколько сотен единиц боевой техники.
Учения нацелены на повышение профессиональной подготовки военных Турции и Азербайджана и на обмен опытом.
Читайте также:
Глава Карабаха Шахраманян заявил о невозможности упразднения республики
Спецкор Асламова: «Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы»
Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте
Уточняется, что в учениях примут участие порядка трёх тысяч военнослужащих, а также несколько сотен единиц боевой техники.
Читайте также:
Глава Карабаха Шахраманян заявил о невозможности упразднения республики
Спецкор Асламова: «Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы»
Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте
Анастасия Чинкова