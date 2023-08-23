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Турция и ООН занялись подготовкой предложения для России по зерновой сделке

23 августа 2023, 09:26

Фото: iStock/MarianVejcik

Турция и Организация Объединенных Наций планируют подготовить предложение для России по возобновлению зерновой сделки.
Об этом РИА Новости сообщил источник, который участвует в переговорах. Собеседник агентства рассказал, что пока не всё идеально, существуют неразрешенные банковские вопросы. Контакты по этой проблеме продолжаются.

22 июля 2022 года Россия, Украина и Турция совместно с ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.


В Стамбуле подписали меморандум между РФ и ООН, предполагающий обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделке из-за несоблюдения её интересов.

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#турция
#оон
#зерновая сделка
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В Крыму заявили о нелегитимности «Крымской платформы»
Константинов назвал саммит «Крымская платформа» нелегитимным
23 августа 2023, 09:06

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Инициированный Киевом саммит «Крымская платформа» не имеет никакой легетимности, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».
«Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. «Крымская платформа» не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла», - прокомментировал ситуацию Константинов.

По его мнению, уважающие себя западные политики не станут обсуждать бред киевских наркоманов. 

Первый саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве в 2021 году. Представители 40 стран обсуждали вопрос «деоккупации» Крыма. Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующий саммит запланирован на 23 августа 2023 года. 

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#крым
#саммит
#украина
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Южная Осетия изъявила желание вступить в Союзное государство
Советник главы Южной Осетии заявил о желании вступить в Союзное государство
23 августа 2023, 08:53

Фото: iStock/rarrarorro

Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, заявил государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов в интервью «РИА Новости».
«У нас есть желание вступить в Союзное государство России и Белоруссии, это один из наших приоритетов. Поэтому мы говорим о важности признания нас Белоруссией, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики», - прокомментировал ситуацию Гобозов.

По словам советника, Белоруссия рано или поздно поймет выгоду признания суверенитета Южной Осетии. 

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения о возможности вступления Грузии в НАТО, подчеркнул, что идея интеграции Южной Осетии и Абхазии в состав России может стать реальностью.

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#россия
#белоруссия
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Володин заявил о сумасшествии польских властей
Володин назвал сумасшедшие власти самой большой проблемой Польши
23 августа 2023, 08:42

Фото: kremlin.ru

Самая большая проблема Польши – это ее сумасшедшие власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Совершенно очевидно, Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое. В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», - прокомментировал ситуацию Володин. 

По мнению спикера ГД, Польша имитирует внешнюю угрозу, чтобы запугать своих граждан и вынудить их проголосовать за нынешнее руководство страны (выборы пройдут 15 октября). 

При этом, нацеленность политики Варшавы на Вашингтон, а также поддержка киевского режима заставляет поляков относиться настороженно к правительству Польши.

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#вячеслав володин
#госдума
#польша
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Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink
WP: Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украины
23 августа 2023, 08:19

Фото: iStock/forplayday

Россия пытается помешать работе Starlink на Украине, об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью The Washington Post.
По словам генерала, российские силы пытаются глушить работу спутников Starlink, однако, попытки не имеют успехов.

«Нужно понимать, что делаешь, чтобы создать помехи для спутника или оказать разрушительное воздействие», - прокомментировал ситуацию Салтцмен. Он отметил, что в США опасаются влияния России на работу американских спутников.

При этом, он признал, что в Космических силах США катастрофически не хватает сотрудников.

Салтцмен заявил, что Соединенные Штаты стремятся к превосходству в космосе и защите своих аппаратов, а также аппаратов других государств от внешнего воздействия на их работу. 

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#космос
#спутник
#сша
#россия
#украина
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Американский экономист раскрыл, в чем Байден недооценил Путина
Экономист Сакс: Байден недооценил решимость Путина отстаивать интересы России
23 августа 2023, 08:00

Фото: kremlin.ru

Глава США Джо Байден недооценил решимость российского лидера Владимира Путина защищать интересы России, заявил экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на своем YouTube-канале.
По мнению Сакса, предшественник Байдена, Барак Обама, осознавал, что давить на Россию нельзя. Нынешний президент США же решить «затянуть» Украину в НАТО, не осознавая, что от Владимира Путина последует ответ.

«Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена», - прокомментировал ситуацию экономист.

Сакс отметил, что вступление Киева в НАТО представляет для России потенциальную угрозу. США же хотели получить контроль над Черным морем.

При этом, эксперт отметил, что вести переговоры с Москвой в Вашингтоне не собираются, считая, чо дела Украины и НАТО не касаются Путина. 

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#владимир путин
#джозеф байден
#нато
#украина
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Врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова
РИА Новости: Врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова
23 августа 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Врио главкома ВКС РФ назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Экс-главком ВКС РФ Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — цитирует агентство слова собеседника.

Ранее стало известно, что генерал Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности из-за перехода на другую работу.

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#вкс
#россия
#вс рф
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The Times: китайский шпион выманил данные у тысяч чиновников Британии
Китайский разведчик обменивал и покупал у британских чиновников секретную информацию
23 августа 2023, 05:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

Шпион из Китая, известный как Робин Чжан, предлагал британским государственным служащим деньги в обмен на конфиденциальные сведения. Согласно информации американских СМИ, Чжан создавал фальшивые аккаунты и через них предлагал сделки многим британским чиновникам.
«Китайский агент активно использует LinkedIn для поиска и убеждения британских чиновников раскрыть секретные данные, предлагая щедрые денежные вознаграждения и привлекательные деловые предложения», — гласит отчет The Times.
Западные спецслужбы охарактеризовали Робина Чжана как «наиболее активного шпиона, работающего против Британии в последние годы».

В течение пяти лет Чжан, представляясь представителем различных организаций, общался с британскими и другими западными госслужащими. За передачу информации он предлагал вознаграждение в размере от 10 тысяч долларов, а также иногда предоставлял платные поездки в Китай или приглашения на престижные мероприятия. Согласно данным издания, Чжан, вероятно, продолжает свою деятельность в настоящее время.

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#банк
#китай
#данные
#мероприятия
#поездки
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Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-24»
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту летящий на МКС грузовик «Прогресс МС-24»
23 августа 2023, 04:49

Фото: iStock/Alexyz3d

«Союз-2.1а» успешно запустил на околоземную траекторию корабль «Прогресс МС-24», который теперь направляется к Международной космической станции, сообщает РИА Новости из Центра управления полетами, откуда велась трансляция.
Старт ракеты произошел с космодрома Байконур с площадки № 31 («Восток») в 4.08 мск. После отделения от последней ступени ракеты, «Прогресс» приступил к независимому полету к МКС, который продлится около двух дней. Ожидается, что стыковка произойдет 25 августа в 6.50 мск. Кораблю предстоит находиться в космосе в течение 174 дней.

Корабль «Прогресс МС-24» будет пристыкован к модулю «Звезда» российской части МКС, где ранее размещался «Прогресс МС-22».

На борту «Прогресса МС-24» находится около 2,5 тонн грузов: более 1,5 тонны необходимых запасов для экипажа и систем станции, 500 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота для обновления атмосферы станции.

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#мкс
#грузовик
#корабль
#станции
#площадки
#ракеты
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Полковник Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан
23 августа 2023, 04:32

Фото: сайт Кремля

​​Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российский лидер Владимир Путин до сих пор не уничтожил Украину только потому, что там находятся православные христиане.
«Люди спрашивают, почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать», — сказал Дуглас в беседе с Youtube-каналом «Wayne Dupree Podcast».

Он добавил, что резерве РФ более трехсот тысяч военнослужащих, тысячи артиллерийских снарядов и ракет. Так, Россия располагает всем необходимым для уничтожения Украины, заключил экс-советник главы Пентагона.

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#владимир путин
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