Турция и ООН занялись подготовкой предложения для России по зерновой сделке

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Турция и Организация Объединенных Наций планируют подготовить предложение для России по возобновлению зерновой сделки.
Об этом РИА Новости сообщил источник, который участвует в переговорах. Собеседник агентства рассказал, что пока не всё идеально, существуют неразрешенные банковские вопросы. Контакты по этой проблеме продолжаются.
22 июля 2022 года Россия, Украина и Турция совместно с ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.
В Стамбуле подписали меморандум между РФ и ООН, предполагающий обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделке из-за несоблюдения её интересов.
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22 июля 2022 года Россия, Украина и Турция совместно с ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.
17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделке из-за несоблюдения её интересов.
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Мария Фирсова