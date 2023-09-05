Турция исключила перспективы по достижению мира на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что на текущий момент нет никаких перспектив для достижения мира на Украине.
По его словам, позиция Анкары относительно украинского конфликта остается прежней.
Президент Турции заявил, что с начала конфликта, страна выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий. Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена подливать масла в огонь и стремилась добиться переговоров участников конфликта.
Эрдоган отметил, что никаких перспектив по достижению мира на Украине не просматривается.
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Президент Турции заявил, что с начала конфликта, страна выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий. Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена подливать масла в огонь и стремилась добиться переговоров участников конфликта.
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Анастасия Крестьянова