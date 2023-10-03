Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию

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В Турции началась крупномасштабная антитеррористическая операция под кодовым названием «Герои» по всей стране. За утро 3 октября провели 13 мероприятий с участием более 440 тысяч силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая, сообщает Haberturk.
«В настоящее время операция проводится <…> по всей Турции», — написал Ерликая в своем аккаунте X (ранееTwitter).Во время проведения операции задержали 12 членов террористических организаций в Айдыне, Мерсине, Шанлыурфе, Ване и Мардине. Также, в Стамбуле, Анталье, Денизли, Бурсе, Батмане, Адане и других населенных пунктах были задержаны не меньше 55 подозреваемых в терроризме.
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Алина Юрчак