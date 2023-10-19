Турция не пустит в Черное море военные корабли нечерноморских стран

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Турция намерена тщательно следовать исполнению Конвенции Монтрё. Один из пунктов этого международного договора позволяет не допускать военные корабли в проливы Босфор и Дарданеллы.
Эта конвенция была принята в 1936 году. Согласно ее положениям, за торговыми судами сохраняется свобода передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливаются различные режимы плавания. При этом для военных кораблей нечерноморских государств срок пребывания в акватории Черного моря ограничивается тремя неделями. В определенных случаях Турция может запретить или ограничить их проход через Босфор и Дарданеллы.
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Александр Бойцов