Турция отозвала посла из Израиля, чтобы провести консультацию

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Турция решила отозвать посла из Израиля для консультаций на фоне происходящего в секторе Газа.
Посол Шакир Озкан Торунлар отозван из Израиля для консультаций на фоне событий в секторе Газа, пишет РИА Новости.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что больше не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве собеседника, после ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа.
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Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что больше не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве собеседника, после ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа.
«Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан, который привлек к себе отпор израильского народа. Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.Читайте также:
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Мария Фирсова