Турция планирует отправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо

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Турция начала переговоры с Россией и Сирией об отправке сирийских беженцев и нелегальных мигрантов в Алеппо.
Телеканал AHaber сообщает, что штаб-квартирой партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Евросоюзом и рабочей группой Министерства внутренних дел организован трехсторонний механизм, который поможет возвратить просителей убежища и нелегальных мигрантов в Сирию.
Для переселенцев строят общежитие и создают рабочие места в безопасных районах Алеппо.
Ранее сообщалось, что Турция планирует усложнить иммиграционную политику, чтобы вступить в Европейский союз.
Теперь Турция станет тщательнее подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Эти люди являются одним из важнейших аспектов визовой проблемы, потому что они получают гражданство Турции и отправляются в Европу.
Сообщалось, что Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.
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Для переселенцев строят общежитие и создают рабочие места в безопасных районах Алеппо.
Теперь Турция станет тщательнее подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Эти люди являются одним из важнейших аспектов визовой проблемы, потому что они получают гражданство Турции и отправляются в Европу.
Сообщалось, что Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.
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Мария Фирсова