Турция планирует провести конференцию по ядерному разоружению Израиля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиге арабских государств (ЛАГ) провести конференцию по ядерному разоружению Израиля. Об этом сообщает издание Anadolu.
Турецкий президент заявил, что предложение о проведении такой конференции поступает впервые. Оно связано с появлением данных о наличии у Израиля ядерного оружия.
По словам Эрдогана, это создаёт тактические и стратегические проблемы, которые в совокупности угрожают безопасности Ближневосточного региона.
Кроме того, президент Турции добавил, что провести денуклеаризацию крайне важно, поскольку это позволит разоблачить Израиль, а также другие государства, связанные с наличием у страны опасного оружия.
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По словам Эрдогана, это создаёт тактические и стратегические проблемы, которые в совокупности угрожают безопасности Ближневосточного региона.
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Анастасия Чинкова