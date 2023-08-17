Турция предупредила РФ о росте напряженности

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Власти Турции после остановки российскими военными сухогруза, направляющего в украинский порт Измаил, обратились к РФ с просьбой избегать подобных инцидентов в Чёрном море.
«После вмешательства наши партнеры в России были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — цитирует агентство заявление канцелярии президента.
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