Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников

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В настоящий момент Турция ведете переговоры с боевиками ХАМАС об освобождении заложников, об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
Напомним, ранее глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим заявил, что часть заложников, которые были захвачены во время нападения палестинских группировок ХАМАС на Израиль, могла погибнуть в результате ответных ударов по сектору Газа.
Точное количество заложников, которое находится в плену у исламистов, не раскрывается. Однако, известно, что среди них есть и женщины, и дети. Также в заложниках у ХАМАС могут находиться граждане России.
По последним данным, число убитых среди гражданского населения с израильской стороны превысило 1200 человек. Несколько тысяч пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в больницах. Минздрав сектора Газы сообщил, что с палестинской стороны погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.
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Точное количество заложников, которое находится в плену у исламистов, не раскрывается. Однако, известно, что среди них есть и женщины, и дети. Также в заложниках у ХАМАС могут находиться граждане России.
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Евгения Парфентьева