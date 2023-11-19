Турция высказалась о возможном разрыве дипотношений с Израилем

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Глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил возможность разрыва дипломатических отношений с Израилем, сообщает РИА Новости.
Тем не менее, министр подчеркнул необходимость одновременного принятия подобных решений многими исламскими странами, чтобы они были более эффективными и весомыми.
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Артем Кузьмин