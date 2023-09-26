TVP: Берлин и Париж планируют свергнуть правительство Польши с помощью Украины

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Франция и Германия пообещали Киеву ускорить вступление в ЕС, если взамен Украина поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши. Об этом сообщила в соцсети X журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич
Обе страны, по словам Косич, оправдывают свои планы тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, которые блокирует Польша. При этом на самом деле ни Франция, ни Германия не желают видеть Украину в числе стран единой Европы.
Журналистка считает, что как Париж, так и Берлин стремятся, во-первых, вернуть свои деловые отношения с Россией, а во-вторых — изменить базовые договоры Евросоюза для увеличения своей власти и полномочий институтов блока.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц не вмешивался в дела Варшавы. По его словам, Шольц плохо понимает ситуацию с мигрантами или поддерживает оппозицию Польши, которая искусственно раздувает скандал вокруг нелегалов и коррупционного скандала при выдаче виз.
В свою очередь, министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Кроме того, Пшида подчеркнул, что Украина должна осознавать, что раскол среди европейских стран нельзя допускать, потому что от этого в выигрыше остается третья сторона в лице Москвы.
Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе.
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Журналистка считает, что как Париж, так и Берлин стремятся, во-первых, вернуть свои деловые отношения с Россией, а во-вторых — изменить базовые договоры Евросоюза для увеличения своей власти и полномочий институтов блока.
Напоминаем, что канцлер ФРГ усилил контроль на границах Евросоюза из-за скандала о подпольной выдаче миграционной службой шенгенских виз жителям Африки и Азии за дополнительную оплату. В схему оказалась впутана правящая партия «Право и справедливость», которая резко выступает против приема беженцев.
В свою очередь, министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Кроме того, Пшида подчеркнул, что Украина должна осознавать, что раскол среди европейских стран нельзя допускать, потому что от этого в выигрыше остается третья сторона в лице Москвы.
Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе.
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Артем Путинцев