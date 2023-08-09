Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа

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Twitter был оштрафован на 350 тысяч долларов за несвоевременную передачу данных, касающихся аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Информацию об этом приводит CNN, ссылаясь на юридические документы.
Twitter задержал предоставление данных и попытался оспорить запрет суда на публичное разглашение информации об ордере. Тем не менее, платформа предоставила необходимую информацию лишь через три дня после установленного судом дедлайна.
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