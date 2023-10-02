У Белого дома закончились деньги

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У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины, об этом сообщил представитель американского правительства.
«У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», - прокомментировал ситуацию американский чиновник.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах.
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Евгения Парфентьева