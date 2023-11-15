У фон дер Ляйен заподозрили признаки деменции

Фото: eeas.europa.eu
Чешский аналитик Ян Кампбелл высказал предположение о возможной деменции у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В интервью Parlamentní listy он выразил сомнения по поводу мнения фон дер Ляйен о необходимости получения Евросоюзом компенсаций от России за конфликт на Украине.
Кампбелл отметил, что если председатель действительно убеждена в необходимости требования компенсаций от России, это может свидетельствовать о старческой деменции.
Аналитик добавил, что в поведении фон дер Ляйен он видит и другие признаки болезни: растерянность, беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве, а также поступки, напоминающие бред и галлюцинации.
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Кампбелл отметил, что если председатель действительно убеждена в необходимости требования компенсаций от России, это может свидетельствовать о старческой деменции.
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Артем Кузьмин