У главы Башкирии Хабирова диагностировали коронавирус

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Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом в беседе с «Интерфакс» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её информации, вторая волна заболеваемости коронавирусом оказалась мощнее чем та, что отмечалась в сентябре. Также Попова отметила, что 30% заболевших живут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Но специалист уверяет, что заболеваемость распространится по всей России.
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Мария Фирсова