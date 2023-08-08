У мятежного Нигера появился новый премьер

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Верховный орган мятежников Нигера — Национальный совет спасения Родины (НССР) — в понедельник 7 августа назначил нового премьер-министра этой африканской страны. Им стал 58-летний Али Махаман Ламин Зейн — экономист и бывший глава министерства финансов Нигера. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Политик возглавлял финансовое ведомство Нигера с 2003 по 2010 годы. Также он успел побывать представителем Африканского банка развития (АБР) в Нджамене (Чад) и занимал должность представителя АБР в Кот-д'Ивуаре и Габоне.
Ранее мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.
Национальный совет спасения родины объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это произошло после того, как глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.
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Ранее мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.
Мятежники в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами Центральной Африки
Национальный совет спасения родины объявил о прекращении полномочий четырех послов республики (во Франции, США, Нигерии и Того), а также подчеркнул, что незамедлительно ответит на любую агрессию со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это произошло после того, как глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество стран Западной Африки пригрозило военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.
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Артем Путинцев