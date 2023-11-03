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«У нас места в унитазах хватает»: Лукашенко отреагировал на ноту Литвы по БелАЭС

Лукашенко: Минск особо не парится из-за писем Литвы с протестами против БелАЭС
03 ноября 2023, 19:55
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Минск не особо волнуют ноты протеста Литвы, связанные с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, его слова цитируются на официальном сайте президента Республики Беларусь.
«Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Президент также напомнил, что приглашал к сотрудничеству специалистов с литовской Игналинской атомной станции, однако, они отказались. По словам президента, нынешняя нота протеста далеко не первая.


«Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает», - сыронизировал Лукашенко, подчеркнув, что эти протесты особо «не парят» белорусов.

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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон: США выделяют 300 миллионов долларов на закупку нового оружия Украине
03 ноября 2023, 20:24

Фото: iStock/Pineapple Studio

США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
Сообщается, что украинские войска получат дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также патроны, гранаты и обмундирование.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов. Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выедет с территории Украины войска.

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#блинкен
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«Бьют постоянно»: В США предрекли полный разгром военным базам в Сирии и Ираке
Джонсон: Военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке
03 ноября 2023, 19:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военные американской армии погибают от непрекращающихся ударов по базам США в Сирии и Ираке, об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.
«Каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Вооруженные силы США понесли потери, но они не разглашают их», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

Источники эксперта сообщают, что с момент эскалации палестино-израильского конфликта ситуация для военного контингента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке становится хуже с каждым днем. 

В то же время, американский чиновник в беседе с агентством Bloomberg сообщил, что США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости новом ближневосточном конфликте.

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#сша
#военные
#сирия
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Экс-депутат Верховной рады Олейник усомнился в проведении выборов на Украине
03 ноября 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник высказал мнение о том, что выборы на Украине в 2024 году вряд ли состояться.
«Точно об этом мы узнаем 26 или 27 декабря — в дни, когда украинский парламент должен принять решение о назначении выборов. Скорее всего, этого не случится, так как во время военного положения сложно обеспечивать конституционные права граждан. Так, 8 млн украинцев, находящихся сейчас за пределами страны, не смогут проголосовать!», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Олейник.

Он также добавил, что сложно будет организовать выборы среди военных и солдат.

Кроме того, по его мнению, если выборы и состояться, то наиболее сильными, чем действующий президент Украины кандидатами могут стать Валерий Залужный, Александр Сырский и даже Кирилл Буданов.

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#выборы
#президент
#зеленский
#украина
#политика
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США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины
Блинкен: США выделят новый пакет военной помощи Украине на $125млн
03 ноября 2023, 19:14

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
«США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну и свободу от агрессии России», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

Госсекретарь уточнил, что вооружение для Украины будет отобрано из запасов Пентагона. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока Москва не выедет с территории Украины войска. 

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. 

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#сша
#украина
#помощь
#оружие
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МВД предложило законодательно ввести ряд запретов для нелегальных мигрантов
03 ноября 2023, 19:02

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Министерство внутренних дел России подготовило новый законопроект. Согласно документу, нелегальным мигрантам, в частности, будет запрещено регистрировать автомобиль, открывать банковский счет, то есть пользоваться средствами перевода денег, и заключать брак.
Как рассказала во время выступления на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России: национальная политика — современный этап»  начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, если человек является нелегальным мигрантом, у него не должно быть доступа к этим услугам.

По ее словам, такие меры будут способствовать выявлению незаконных мигрантов и их выдворению за пределы России. Также они позволят эффективно бороться со вступлением в фиктивные браки и с установлением фиктивного отцовства для получения права на постоянное проживание в стране и российского гражданства.

Как сообщила Казакова, на текущий момент на территории России находится 6,4 миллиона иностранных граждан, подавляющее большинство которых приехали с целью осуществления трудовой деятельности.

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#мвд
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#политика
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#мигрант
#законопроект
#брак
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Кулеба: Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов
03 ноября 2023, 18:52

Фото: iStock/Liukov

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года, об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его цитирует Sky News.
«Мы не закрываем эту страницу. Президент рассматривает все за и против», - прокомментировал ситуацию Кулеба.

Он также отметил, что проведение президентских выборов в период военного положения заставит страну столкнуться с беспрецедентными вызовами. 

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.

При этом, не все украинские политики поддерживают идею о сохранении президентского кресла за Зеленским. Многие считают, что именно его модель управления порождает коррупцию и убивает демократию. 

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#президент
#владимир украина
#выборы
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Третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
03 ноября 2023, 18:43

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что за принятие резолюции проголосовали 112 государств, против выступили 50 стран, в их числе Украина, США, Великобритания, Германия, Канада.  Согласно документу, государствам следует принять все необходимые меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены в период Второй мировой войны. Авторы резолюции решительно осуждают случаи, которые связаны с героизацией и пропагандой нацизма.

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#украина
#великобритания
#германия
#меры
#оон
#канада
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Путин: Власти страны отреагируют на события в Дагестане в соответствие с законом
03 ноября 2023, 18:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны отреагируют на события в аэропорту Махачкалы в соответствие с российским законодательством. Об этом он сообщил во время своего выступления на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Российский лидер также обратился к представителям духовенства, поблагодарив их за бдительность и отметив, что их реакция на беспорядки в столице Дагестана была быстрой и своевременной. Президент также подчеркнул, что для Дагестана такая экстраординарная ситуация не является тенденцией, ведь там столетиями живут горные евреи, прекрасно соседствуя и уживаясь с мусульманами.

Что касается событий в аэропорту Махачкалы, то на них, безусловно, следует обратить внимание и отреагировать согласно российскому законодательству. И это непременно будет сделано, заверил Владимир Путин.

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#президент
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#дагестан
#аэропорт
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Лидер «Хезболлы» заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем
Генсек «Хезболлы»: вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна
03 ноября 2023, 18:33

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла заявил, что риск полномасштабных боевых действий между «Хезболлой» и Израилем реален. Об этом Насрулла сообщил во время своего обращения.
По словам лидера «Хезболлы», движение присоединилось к военным действиям против Тель-Авива еще 8 октября. Насрулла объявил всеобщую готовность к любым изменениям на линии боевого соприкосновения.

Ранее генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость и провал Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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