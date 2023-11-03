«У нас места в унитазах хватает»: Лукашенко отреагировал на ноту Литвы по БелАЭС

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Минск не особо волнуют ноты протеста Литвы, связанные с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко, его слова цитируются на официальном сайте президента Республики Беларусь.
«Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Президент также напомнил, что приглашал к сотрудничеству специалистов с литовской Игналинской атомной станции, однако, они отказались. По словам президента, нынешняя нота протеста далеко не первая.
«Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает», - сыронизировал Лукашенко, подчеркнув, что эти протесты особо «не парят» белорусов.
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Евгения Парфентьева