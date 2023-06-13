«У нас – страна, у них – режим»: Путин назвал главное отличие РФ от Украины

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать террористическими методами
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия, в отличии от Украины, не может действовать террористическими методами, сообщает «РИА Новости».
«Мы в отличии от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна, а там - режим. И они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре, у них очень жесткий введен контрразведовательный режим, военное положение», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия не планировала ни событий в Крыму в 2014 году, ни специальной военной операции, а лишь пыталась завершить вооруженный конфликт. «К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным способом», - подчеркнул глава РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как читатели французского портала Le Figaro считают, что стабильное уничтожение западной техники на Украине – это мощнейший удар по НАТО.
«Мы в отличии от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна, а там - режим. И они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре, у них очень жесткий введен контрразведовательный режим, военное положение», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, как читатели французского портала Le Figaro считают, что стабильное уничтожение западной техники на Украине – это мощнейший удар по НАТО.
Евгения Парфентьева