У подавляющих беспорядки французских силовиков заметили карабины «Вепрь-12»

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В сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») говорится, что у бойцов французских силовых структур, задействованных в подавлении беспорядков в стране, были обнаружены российские карабины Вепрь-12.
«Карабины Вепрь-12 производства российской компании ВПО „Молот“ были замечены во время беспорядков у бойцов специального полицейского подразделения Франции RAID», — говорится в публикации.Читайте также:
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