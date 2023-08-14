У предназначенных для ВСУ танков Leopard 1 возникли проблемы

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Бельгийские танки Leopard 1A5BE, предназначенные для ВСУ, имеют проблему с системой управления огнем. Об этом сообщил журналист Forbes Дэвид Экс в своей статье для издания.
По словам обозревателя, на 50 танках Leopard 1A5BE, система управления огнем находится в неудовлетворительном состоянии. Экс также добавил, что проблемы с системой не являются единственной проблемой танков, что делает их более уязвимыми. Он сообщил, что сложность состоит в тонкой броне, которая не сможет обеспечить надежную защиту.
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Анастасия Крестьянова