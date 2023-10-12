У России и Киргизии бдет единая система противовоздушной обороны





Ратификация была подтверждена в рамках торжественной церемонии подписания документов по итогам российско-киргизских переговоров на высшем уровне в Бишкеке. По итогам встречи главы России и Киргизии также подписали совместный меморандум по вопросам биологической безопасности. Данный меморандум заключен между правительством РФ и Кабинетом министров Киргизии.Кроме того, Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали соглашения о деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета и о сотрудничестве между министерствами юстиции обеих стран. Также была принята программа сотрудничества России и Киргизии на ближайшие два года.Оценивая прошедшие переговоры с президентом Киргизии, Владимир Путин назвал их результативными, так как все участники внесли свои предложения по дальнейшему развитию сотрудничества между странами.