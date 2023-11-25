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У США почти не осталось оружия для отправки на Украину

Полковник Макгрегор: США отправили Украине почти все запасы вооружения
25 ноября 2023, 03:00
Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтону украинскому режиму. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«Мы отправили на Украину почти все наши военные запасы, системы вооружений и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много»,— написал полковник в социальной сети X (бывший Twitter), сделав на этом основании вывод, что Киев практически проиграл войну.

Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что бюджет страны может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса в 2024 году. Кроме того, по словам Камышина, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.По этой причине Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружения со стороны своих западных партнеров.


Не так давно американский телеканал ABC сообщил, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источника телеканала, в Вашингтоне до последнего уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это всё-таки произошло.

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#сша
#боеприпасы
#вооружение
#поставки
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Бюджет Украины лишь наполовину готов выдержать оборонную нагрузку
Министр Камышин: Бюджет Украины только наполовину закроет потребности обороны
25 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Бюджет Украины может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса страны в 2024 году, заявил в своём Telegram-канале украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
«Государственный бюджет не может самостоятельно закрыть потребности Вооружённых сил Украины (ВСУ) — на данный момент средств хватает на контрактацию только примерно половины возможностей рынка», — отметил министр.

Кроме того, по словам Камышина, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.По этой причине Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружения со стороны своих западных партнеров.

Ранее американский телеканал ABC сообщил, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источника телеканала, в Вашингтоне до последнего уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это всё-таки произошло.

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#украина
#поставки
#оружие
#вооружение
#бюджет
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ТАСС: Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза
25 ноября 2023, 00:14

Фото: iStock/Eblis

Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета Европейского Союза против России. Соответствующий указ подписал Николай Попеску — вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции страны.
«Указ о решении Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — отмечается в документе (цитата по ТАСС).

Этот указ появился в связи с тем, что Европейская комиссия в рамках переговоров о вступлении Молдавии в состав ЕС рекомендовала ей присоединиться к некоторым рестрикциям в отношении России.

Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.

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Пашинян заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии
24 ноября 2023, 22:38

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии.
«Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии», - прокомментировал ситуацию Пашинян.

Так армянский премьер ответил на вопрос о принадлежности территорий Абхазии и Южной Осетии. Он также подчеркнул, что Армения поддерживает суверенитет, демократию и независимость Грузии. 

Ранее Пашинян сообщил о готовности Еревана обменяться с Азербайджаном пленными и осуждёнными по формуле «всех на всех».

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#армения
#грузия
#премьер-министр
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Омбудсмен Фаевская провела приём граждан вместе с подмосковными следователями
24 ноября 2023, 21:44

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела приём жителей вместе с представителями Главного следственного управления СКР по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Три жителя городских округов Мытищи и Одинцово обратились по вопросам расследования уголовных дел. Им были даны квалифицированные разъяснения. Вопросы, требующие детального рассмотрения, приняты в работу.
«Недавно мы подписали с ведомством соглашение о сотрудничестве. А сегодня состоялся наш первый совместный приём жителей. К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета», – сказала Фаевская.
Она добавила, что для более эффективного взаимодействия такие приёмы будут проводить регулярно. 
 
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Ирина Фаевская приняла участие во всероссийском координационном совете

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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#права
#следственный комитет
#подмосковье
#московская область
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Путин обсудил с Совбезом взаимоотношения с соседями на постсоветском пространстве
Путин на встрече с Совбезом затронул тему загранучреждений в РФ
24 ноября 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совета безопасности предложил затронуть тему организации работы российских зарубежных учреждений, а также обсудить взаимоотношения России со странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что с докладом на соответствующие темы выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

Ранее в этот день Владимир Путин принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», посвящённой развитию новых технологий, в частности, разработкам отечественных специалистов  в области ИИ. В ходе этого мероприятия президент отметил, что нейросети активно входят в жизнь людей и уже становятся их полноценными партнёрами. Также, сравнивая российские и зарубежные разработки, Путин заявил, что в России создают более позитивный контент, не идущий в разлад с русской культурой. 

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#владимир путин
#сергей лавров
#россия
#сотрудничество
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NBC: Байден заставил Нетаньяху пойти с ХАМАС на сделку по обмену заложниками
24 ноября 2023, 21:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский лидер Джозеф Байден убедил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пойти на сделку по обмену заложниками с палестинским движением ХАМАС, об этом сообщает NBC со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Источник СМИ сообщил, что израильский премьер не хотел заключать договорённостей с ХАМАС в том виде, в котором мы видим их сейчас, и если бы не давление со стороны Байдена – никакой сделки не совершилось бы. 

«Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», - подытожил собеседник телеканала.

Напомним, первые 24 заложника, освобожденные из плена ХАМАС в секторе Газа, уже были переданы в руки сотрудников Красного Креста. Премьер-министр Сеттха Тхависин также подтвердил, что 12 граждан Таиланда, которые находились в палестинском плену, были благополучно освобождены из плена и совсем скоро будут переданы сотрудникам посольства. 

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#хамас
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Послов Бельгии и Испании вызовут в МИД Израиля после заявления премьер-министров
24 ноября 2023, 21:17

Фото: istockphoto/Gilnature

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД для дачи разъяснений. Поводом для этого лстали заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса и его бельгийского коллеги Александера де Коро по поводу палестино-израильского конфликта.
Главы правительств двух стран после встречи в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом направились на Западный берег реки Иордан, Рамаллу, где встретились с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Затем де Коро и Санчес посетили КПП «Рафах», через который должны были выехать удерживаемые в секторе Газа заложники. Там премьер-министры Бельгии и Испании выступили с совместным заявлением, в котором призвали к постоянному прекращению огня в анклаве.

Глава израильского МИД заявил, что его страна решительно осуждает ложные заявления Санчеса и де Коро, которые создают «попутный ветер» терроризму. По его словам, Израиль действует в соответствии с нормами международного права и борется со смертоносной экстремистской организацией. Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД Израиля для жесткой разъяснительной беседы.

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#израиль
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#мид
#ветер
#сектор газа
#испания
#премьер-министр
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На Украине передумали проводить выборы в 2024 году
Депутат Арахамия подтвердил отказ от проведения выборов на Украине в 2024 году
24 ноября 2023, 21:08

Фото: iStock/twinsterphoto

На Украине не будет никаких выборов в 2024 году. Об этом сообщил лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в программе на телеканале «1+1».
Он уточнил, что в предстоящем году в стране не будут проводиться ни местные, ни парламентские, ни президентские выборы. 

Также Арахамия отметил, что украинские власти не подвергаются принуждению к проведению выборов со стороны других государств. 

Вместе с тем депутат признал, что ряд западных политиков отмечал, что в скором времени придётся провести переговоры с российской стороной, а для этого необходимы выборы, чтобы украинские власти были легитимными. 

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#владимир зеленский
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Тайский премьер Тхависин подтвердил освобождение 12 заложников из сектора Газа
24 ноября 2023, 20:21

Фото: iStock/chaiyapruek2520

12 граждан Таиланда были освобождены из плена движения ХАМАС в секторе Газа, эту информацию подтвердил тайский премьер-министр Сеттха Тхависин на своей странице в социальной сети X.
«Департамент безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час. Их имена и данные должны быть известны. Пожалуйста, следите за обновлениями», - прокомментировал ситуацию Тхависин.

Напомним, 24 ноября в 08:00 по московскому времени между Израилем и ХАМАС стартовала четырёхдневная гуманитарная пауза, в рамках которой стороны конфликта договорились обменяться заложниками. Также сообщалось, что за эти дни на территорию сектора Газа должны будут въехать сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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#таиланд
#премьер-министр
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#сектор газа
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