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Арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтону украинскому режиму. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«Мы отправили на Украину почти все наши военные запасы, системы вооружений и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много»,— написал полковник в социальной сети X (бывший Twitter), сделав на этом основании вывод, что Киев практически проиграл войну.Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что бюджет страны может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса в 2024 году. Кроме того, по словам Камышина, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.По этой причине Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружения со стороны своих западных партнеров.
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