У здания правительства Армении в Ереване начались стычки протестующих с полицией

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Стычки полиции и протестующих начались у здания кабинета министров в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в сотрудников полиции и бойцов спецназа летят камни и бутылки от митингующих.
Напомним, сегодня днем на площади Республики в Ереване вновь начали собираться протестующие. Местные активисты призывали людей прийти на площадь и продолжить протест.
Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.
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Напомним, сегодня днем на площади Республики в Ереване вновь начали собираться протестующие. Местные активисты призывали людей прийти на площадь и продолжить протест.
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Екатерина Коршунова