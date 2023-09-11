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Украинский лидер Владимир Зеленский и его семья, а также глава ГУР страны Кирилл Буданов, получили гражданство Великобритании, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – гражданство США, об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале.
«Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского Ермак, начальник контрразведки Поклад, экс-министр МО Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия являются гражданами США. И этот список достаточно длинный», - прокомментировал ситуацию Кива.
По словам политика, таким образом Зеленский и его коллеги обеспечили себе защиту в странах НАТО. В случае тотального краха Украины, они смогут спокойно уехать в страны альянса, гражданами которых они являются, и тратить там деньги, заработанные на смертях украинцев.
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Евгения Парфентьева