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У Зеленского обнаружили британское гражданство, а у Залужного – американское

Кива заявил, что у Зеленского и Буданова есть гражданство Великобритании
11 сентября 2023, 17:40
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский и его семья, а также глава ГУР страны Кирилл Буданов, получили гражданство Великобритании, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – гражданство США, об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского Ермак, начальник контрразведки Поклад, экс-министр МО Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия являются гражданами США. И этот список достаточно длинный», - прокомментировал ситуацию Кива.

По словам политика, таким образом Зеленский и его коллеги обеспечили себе защиту в странах НАТО. В случае тотального краха Украины, они смогут спокойно уехать в страны альянса, гражданами которых они являются, и тратить там деньги, заработанные на смертях украинцев.

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#нато
#зеленский
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Перечислены причины неизбрания Байдена на второй президентский срок в США
Политолог Елисеева: Он может проиграть из-за возраста и постоянных ошибок
11 сентября 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог Наталья Елисеева предположила, что нынешний президент США Джо Байден не будет переизбран на второй президентских срок из-за того, что его не выдвинут республиканцы из-за возраста, состояния здоровья и постоянных ошибок.
«Даже если Трамп не победит на внутрипартийных выборах и будет другой кандидат, Байден всё равно может проиграть из-за возраста, состояния здоровья, постоянных ошибок и слишком высокой нагрузки», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.

В то же время она высказала ряд сомнений на счёт реализации импичмента Байдену. По её мнению, нынешний американский лидер останется на посту до конца срока президентства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на саммите «Большой двадцатки» (G20) по вопросу «справедливого» мира на Украине было достигнуто «достаточное согласие».

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#сша
#президент
#джо политика
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Воробьёв обсудил дальнейшую работу с кандидатами в губернаторы на выборах
11 сентября 2023, 17:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил кандидатов в губернаторы за участие в прошедших выборах и обсудил с ними дальнейшую работу. На этот пост главы региона баллотировались четыре представителя различных политических партий.
По предварительным данным Мособлизбиркома, победил на выборах действующий губернатор, выдвинутый «Единой Россией». Он набрал 83,68% голосов избирателей. Второе место у Александра Наумова из КПРФ – 6,37%, третье у Кирилла Жигарева из ЛДПР – 4,82%. Четвёртое место занял Анатолий Никитин из партии «Справедливая Россия – За правду» (4,06%). 
 
Губернатор отметил, что независимо от итогов голосования, главная задача – консолидировать силы и продолжать работать на благо региона.
«Хочу поблагодарить вас за участие. Каждый из вас представляет системную политическую силу, живёт в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями. Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах. Хочу попросить вас так же активно участвовать в жизни Подмосковья. Мы вместе будем решать проблемы, которые беспокоят, – вода, тепло, парки, дороги, тротуары, вопросы образования или здравоохранения. Очень важно сохранять темп. Надеюсь, что совместная работа будет обеспечивать перемены в нашем любимом Подмосковье», – сказал губернатор. 
Жигарев отметил, что для него это вторая избирательная кампания. По его оценке, выборы прошли прозрачно.
«Эта кампания была, наверное, одной из самых спокойных и, можно сказать, чистых. От наших наблюдателей вообще практически не было жалоб. На всех участках было спокойно, никаких резких, взрывных ситуаций не наблюдалось», – сказал политик.
По словам кандидата от ЛДПР, в его предвыборных встречах с жителями часто шла речь об организации парковок. Дома строятся, а машины ставить негде.
«Это вопрос напрямую к нам. Вы знаете, что государственный фонд принял решение, и теперь регион может самостоятельно регулировать вопросы, касающиеся парковок. Я с вами солидарен: тема транспорта, автобусов, парковок – самая заметная. В пятницу я буду выступать в Мособлдуме. Изменения в правительстве Московской области будут касаться и транспортного блока. И здесь нам будет нужна коммуникация с жителями. Есть определённая культура, сложившаяся десятилетиями, что машину можно оставлять на тротуаре и газоне. Но с этой привычкой надо будет расстаться для того, чтобы и скорая помощь могла проехать, и мусор вовремя убирали», – подчеркнул Воробьёв. 
Наумов рассказал, что перед выборами провёл около 300 встреч, посетил много предприятий.
«Люди по-другому всё воспринимают, появился комфорт, восприятие благополучия. На промышленных предприятиях молодые ребята зачастую создают уникальные продукты, те же 3D-принтеры. И самое удивительное, что не сертифицируют это. Нужно, наверное, на федеральный уровень выходить», – предложил Наумов.
Представитель КПРФ поднял тему поддержки участников СВО.
«Думаю, у нас будет ещё повод встретиться в Фонде защитников Отечества, чтобы комплексно обсудить проблемы тех, кому нужны поддержка, помощь. В первую очередь мы должны быть рядом с такими людьми, семьями», – отметил глава региона. 
Никитин предложил идею, как увеличить подмосковный бюджет. Он также высказался за популяризацию в Подмосковье интеллектуальных игр, которые развивают молодёжь.
«Мы посчитали, что, если сделаем за территорией ЦКАД свободную экономическую зону, сможем в разы увеличить количество денег, приходящих в бюджет. А это поможет по-другому подходить к инициативам и запустить все программы, которые сейчас работают. А как президент Федерации шашек России могу отметить, что дети, которые играют в шашки, думают системно, становятся математиками, айтишниками. Это то, что сейчас нужно и востребовано. Мы хотели бы начать с того, чтобы максимальное количество детей в детсадах и школах занимались шашками», – сказал Никитин. 
В завершении встречи губернатор сообщил, что 15 сентября представит в Мособлдуме новый кабинет министров. Он ещё раз подчеркнул, что высокий результат и беспрецедентная явка на выборах – большая ответственность. Нужно оправдать это доверие.

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#андрей воробьёв
#губернатор
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#голосование
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#едг
#московская область
#подмосковье
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Политолог Маркелов рассказал о будущем НАТО
Политолог Маркелов заявил о возможной трансформации НАТО
11 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/Xavier Lejeune

Политолог Сергей Маркелов заявил, что в течение максимум 5-10 лет НАТО как организация может трансформироваться.
«НАТО не исчезнет совсем. Но система деятельности, идеология, количество участников, внутренняя конструкция, система взаимодействия — всё это вариабельные вещи. Думаю, что в ближайшие годы мы станем свидетелями всех этих процессов. Даже не придется ждать 5-10 лет, всё случится гораздо раньше», — высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

По его мнению, изменяться также цели и задачи альянса.

А секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир отметил, что нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш обладает менее выраженным собственным мнением по сравнению со своими предшественниками.

«Прежние генеральные секретари ООН до Бутроса Гали (включая его) обладали самостоятельностью действий и мышления. Нынешний генеральный секретарь ООН с успехом исполняет роль куклы, плюшевого медведя. Он не является персоной, которая не то, что принимает какие-то решения, но, к сожалению, не может мыслить самостоятельно. И все его заявления надо рассматривать с точки зрения того, что происходит вокруг него», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шафир.

Он подчеркнул, что заявление Гутерриша про смену мирового порядка ложится на итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки», которая, по мнению специалиста, является актом её капитуляции.

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#политолог
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#ес
#нато
#политика
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Воробьёв поблагодарил жителей Московской области за участие в выборах
11 сентября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона за участие в прошедших выборах. Он отметил их высокую активность.
«Выборы – это всегда очень ответственное и сложное мероприятие. Это рубеж, когда оценивают твою работу и работу твоей команды. Мы видели очень высокую активность и в малых городах, и на больших территориях, в муниципалитетах. Я хочу от всего сердца и от всей души поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие», – сказал Воробьёв, обращение которого размещено в его телеграм-канале.
Он отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах – это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, что хочет житель, что важно для каждой семьи.
«Уверен, что для кого-то мы смогли обеспечить заметные перемены – парк, здравоохранение, образование. Где-то мы ещё в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача – не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей», – сказал глава региона.  
Воробьёв напомнил обращённую к нему стратегически важную фразу Владимира Путина: «Единственное, для чего ты идешь работать в Подмосковье, это служить людям». Он заверил, что помнит это наставление и всегда им руководствуется. Губернатор поблагодарю президента за поддержку масштабных подмосковных проектов. 
 
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

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#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#андрей воробьёв
#губернатор
#едг
#единый день голосования
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Вучич усомнился в возможности расширения ЕС к 2030 году
11 сентября 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александар Вучич выразил неуверенность в том, что Евросоюз может увеличить число членов к 2030 году. Об этом Вучич сообщил журналистам по итогам саммита процесса Брдо-Бриони в Скопье.
По мнению Вучича, заявленные ранее планы о расширении Европейского союза к 2030 году слишком амбициозны. Президент Сербии отметил, что такие планы — это «красивые желания».

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. По словам Борреля, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия. 

Он также отметил, что также необходимо установить «политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу».

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#президент
#ес
#евросоюз
#сербия
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Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес ЕС
Захарова: угрозы Зеленского в адрес ЕС доказывают нацистскую сущность режима
11 сентября 2023, 16:52

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что слова Владимира Зеленского о том, что прекращение помощи Украине увеличит риски Запада из-за украинских беженцев в Европе, доказывают «нацистскую сущность» киевского режима.
Захарова сравнила Зеленского с Covid-23, заявив, что Запад еще «хлебнет от него горя».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Зеленский отметил, что украинцы «вели себя хорошо» и благодарны государствам, которые их приютили, однако если Запад будет ущемлять их, то «хорошая история» для Европы прекратится. 

Также Зеленский выразил сомнения в искренности иностранной поддержки.

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#история
#ес
#зеленский
#макрон
#запад
#захарова
#шольц
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ЕК разрешила не конфисковать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС
11 сентября 2023, 16:45

Фото: iStock/Jorisvo

Представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри сообщил, что в Европейской комиссии заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, которые въезжают на территорию Евросоюза, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций. Об этом Ферри заявил во время брифинга в Брюсселе.
Ферри подчеркнул, что это не касается дорогих вещей, например, автомобилей.

Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. 

Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

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#запрет
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#машины
#импорт
#ес
#евросоюз
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Лавров: неоколониализм Запада вызывает большее отторжение у мирового большинства
11 сентября 2023, 16:20

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства. Об этом говорится в авторской статье для «Российской газеты».
Лавров отметил, что мировое большинство устало от шантажа, давления, и информационных войн. Глава МИД РФ обратился к многократным нарушением Устава ООН со стороны Запада, в том числе Вашингтона, который стоял за организацией цветных революций в Югославии, Грузии, Киргизии и других государствах мира.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники.

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#макрон
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#шольц
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В Евросоюзе пригрозили последствиями участникам выборов в новых регионах РФ
Боррель заявил о последствиях для организаторов выборов в Крыму и новых регионах
11 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/bizoo_n

Европейский союз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Европейский союз не признает и не будет признавать как факт проведения так называемых «выборов», так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», - прокомментировал ситуацию Боррель в письменном документе.

Он также отметил, что в ЕС выборы посчитали очередной попыткой «легализовать незаконный военный контроль этих территорий». Представители Евросоюза же продолжают считать эти территории украинскими.

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#евросоюз
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