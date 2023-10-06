«Убивайте побольше украинцев»: Лукашенко раскрыл реальные намерения США

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Вооруженные силы Украины увязли в своем контрнаступлении, а США стараются их торопить, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте». Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, контрнаступление ВСУ увязло и стоит на месте. В то же время власти США торопят украинцев, поскольку победа Киева в конфликте необходима им для сохранения авторитета. В настоящий момент американская администрация рассматривает все возможные решение, вплоть до приостановки поддержки Зеленского, заключил Лукашенко.
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