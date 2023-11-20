«Убрать США»: Американский профессор назвал единственный путь к миру на Украине

Для того, чтобы между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялись переговоры, необходимо исключить из них Соединенные Штаты, об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Lex Fridman.