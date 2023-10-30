Фото: Сайт Кремля
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский перестанет быть главной звездой на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
Риттер обратил внимание на то, что Зеленский актер, а не политический лидер. По мнению экс-разведчика, украинскому президенту «написали» определенный сценарий после начала конфликта. Он также сказал, что в образе Зеленского нет ничего оригинального.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский отправится в Россию для участия в переговорах, если такое решение примут Соединенные Штаты. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии
«Все потеряли»: В Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ
В Китае рассказали об опасности конфликта с США
«Зеленский не герой, а трус. Всем поднадоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят», – подытожил эксперт.
Читайте также:
Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии
Алина Юрчак