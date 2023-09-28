Ученые назвали дату полного вымирания человечества

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Ученые из Бристольского университета предсказывают, что через 250 миллионов лет все млекопитающие, включая человека, могут столкнуться с угрозой вымирания. Это представлено в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
Внешний вид этого будущего суперконтинента может различаться в разных прогнозах, но ученые согласны в том, что он будет характеризоваться высокой температурой, засушливостью и крайне непригодными условиями для жизни млекопитающих.
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